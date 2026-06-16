- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 16 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 16 июня 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|79,10 грн (-17 коп.)
|А-95
|75,07 грн (-15 коп.)
|А-92
|68,84 грн (-13 коп.)
|ДТ
|81,79 грн (-67 коп.)
|Газ
|44,43 грн (-16 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|84,90
|45,90
|UPG
|76,90
|74,90
|89,90
|43,76
|WOG
|81,90
|78,90
|84,90
|45,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|68,90
|80,90
|43,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|84,76
|45,61
|AMIC
|77,24
|74,25
|81,52
|43,81
|БРСМ-Нафта
|71,65
|77,42
|42,50
Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.