Суд продовжив дію процесуальних обовʼязків для Чернишова на два місяці

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив дію процесуальних обов'язків, покладених на Олексія Чернишова у справі про зловживання службовим становищем й одержання неправомірної вигоди, коли він очолював Мінрегіон.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Суспільне.

Прокурор у своєму виступі наголосив, що існує загроза впливу Чернишова на свідків та експертів. Також він зауважив, що завдяки своїм посадовим та особистим зв’язкам Чернишов може ухилятися від суду.

"В нього наявний паспорт, за час воєнного стану він виїжджав 10 разів. В нього є звʼязки пов’язані з посадою та особисті, він зможе ухилятись від суду. Його мама живе у Франції, син навчається у Швейцарії. Також, минулого року він вказав не правильне місце проживання в декларації, він вказав, що живе в квартирі на Печерську. В ході слідства довідались, що проживає у передмісті Києва, в будинку понад 1000 кв. м", — зазначив прокурор ВАКС.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підтримала позицію щодо недоречності пом'якшення запобіжного заходу. Дію процесуальних обов’язків, за її словами, варто продовжити, зокрема щоб Чернишов і далі прибував на вимогу слідчого та судді, повідомляв про зміну місця свого проживання, не відлучався за межі України та не спілкувався зі сторонами у справі.

Адвокати своєю чергою заявили, що Чернишов не буде спілкуватися зі сторонами у справі.

Сам Чернишов заявив, що не проти продовження терміну дії процесуальних обов'язків.

"На цьому етапі я не проти продовження обов’язків. Приховані автівки, це маячня. Щодо відрядженнь вони офіційні і погоджені, не треба робити запити в інші країни і ганьбити нас. Я приймаю продовження обов’язків, щоб досліджували. Я не проти", — сказав він.

Справа Чернишова

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він, як вважає слідство, допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на сумупонад 14,5 мільйона гривень

27 червня суд обрав Чернишову запобіжний захід: заставу у понад 120 мільйонів гривень та наклав низку обмежень, зокрема заборону перетину кордону України. За рішенням суду, високопосадовець впродовж двох місяців зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

1 липня Чернишов перед розглядом про відсторонення з посади подав апеляцію проти застави в 120 млн грн.

2 липня за Олексія Чернишова внесли заставу у 120 млн грн. У Вищому антикорупційному суді підтвердили, що внесення коштів в повному обсязі відбулося відповідно до рішення суду.