За колишнього віцепрем'єра Чернишова внесено заставу в 51 млн грн: він зможе залишити СІЗО

За колишнього віцепремʼєра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова внесли заставу розміром у 51 мільйон гривень. Найближчим часом він має вийти з СІЗО.

Як пише Delo.ua, про це Суспільному повідомив адвокат Олексія Чернишова Олександр Тананакін.

Повідомляється, що адвокат відмовився назвати тих, хто вніс заставу за ексміністра.

Також за словами адвоката, Чернишов ще не визначився чи буде оскаржувати рішення ВАКС щодо запобіжного заходу.

"В нас ще є чотири дні для того, щоб визначитись з подальшими діями", — повідомив адвокат. Підозрювані можуть оскаржити рішення ВАКС щодо запобіжного заходу протягом пʼяти днів після винесення рішення судом.

За даними журналіста Михайла Ткача, заставу за Чернишова внесли Андрій Процик та Ірина Федорович – 30 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно.

Арешт Чернишова

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

На записах, опублікованих НАБУ щодо справи "Енергоатому", Чернишов може фігурувати під псевдонімом "Че Гевара".

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

Нагадаємо, 14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.