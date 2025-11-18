Суд заарештував колишнього віцепремʼєра Чернишова з можливістю вийти під заставу у 51 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього віцепремʼєра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 16 січня. Суд визначив заставу у 51 мільйон 600 тисяч гривень. Його підозрюють у причетності до розкрадань в "Енергоатомі".

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне".

Розгляд запобіжного заходу розпочався 17 листопада і завершився винесенням рішення вже наступного дня, 18 листопада.

Прокурор у справі заявив, що Олексій Чернишов допоміг легалізувати понад 1 мільйон 227 тисяч доларів та більш як 36 тисяч євро у справі розкрадань в "Енергоатомі".

Державний обвинувач повідомив, що Чернишов брав участь у схемі щонайменш з 11 лютого по 9 травня 2025 року. Таким чином він набув 55 мільйонів гривень.

За даними Центру протидії корупції, адвокати просили надати тимчасовий доступ до телефону Чернишова для зняття копій інформації, яка є на тому телефоні. Але суддя ВАКС залишив клопотання захисту про доступ до телефону Чернишова захисту без розгляду.

Реакція Чернишова

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

Чернишов додав, що не памʼятає діалогів, які були на записах, а також не знайомий з більшістю фігурантів справи, а самі записи, оприлюднені НАБУ, ще потрібно дослідити.

Нагадаємо, 14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Дії експосадовця кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що НАБУ та САП розслідують не лише причетність Чернишова до справи з розкрадань в "Енергоатомі". Раніше йому повідомили підозру у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.