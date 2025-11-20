Жена Чернышева подала в суд иск о разделе имущества

Супруга бывшего вицепремьера – министра национального единства Украины Алексея Чернышева, Светлана Чернышева, обратилась в Печерский районный суд Киева с иском о разделе имущества супругов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на информацию на портале "Судебная власть Украины".

Согласно данным портала, иск был зарегистрирован 22 октября 2025 года, и по делу уже определен состав суда. Ей присвоен единственный уникальный номер 757/52251/25-ц и номер производства 2-9952/25.

Скриншот. Судебная власть Украины.

Иск был подан еще до публичной огласки о спецоперации антикоррупционных органов "Мидас". В то же время бывший вице-премьер уже фигурировал в коррупционных расследованиях, связанных с Минрегионом и строительством элитных поместий под Киевом.

Арест Чернышева

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства Алексея Чернышева — содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

На записях, опубликованных НАБУ по делу "Энергоатома", Чернышев может фигурировать под псевдонимом "Че Гевара".

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышев отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.

Напомним, 14 ноября НАБУ и САП вручили Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 ноября за Чернышева внесли залог в размере 51 миллиона гривен. В ближайшее время он должен выйти из СИЗО.