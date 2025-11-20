Запланована подія 2

Дружина Чернишова подала до суду позов про поділ майна

суд, ваги, документи
Позов про поділ майна Чернишових зареєстровано у Печерському райсуді Києва / Freepik

Дружина колишнього віцепремʼєра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, Світлана Чернишова, звернулася до Печерського районного суду Києва з позовом про поділ майна подружжя. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на інформацію на порталі "Судова влада України".

Згідно з  даними порталу, позов було зареєстровано 22 жовтня 2025 року, і у справі вже визначено склад суду. Їй присвоєно єдиний унікальний номер 757/52251/25-ц та номер провадження 2-9952/25.

Позов було подано ще до публічного розголосу про спецоперацію антикорупційних органів "Мідас". Водночас на той момент колишній віцепрем’єр уже фігурував у корупційних розслідуваннях, пов’язаних із Мінрегіоном та будівництвом елітних маєтків під Києвом.

Арешт Чернишова

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень. 

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

На записах, опублікованих НАБУ щодо справи "Енергоатому", Чернишов може фігурувати під псевдонімом "Че Гевара". 

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

Нагадаємо, 14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада за Чернишова внесли заставу розміром у 51 мільйон гривень. Найближчим часом він має вийти з СІЗО. 

Автор:
Ольга Опенько