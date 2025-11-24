Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,60

42,47

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Справа про незаконне збагачення: Олексій Чернишов оскаржив запобіжний захід ВАКС

Олексій Чернишов
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який є підозрюваним у справі про незаконне збагачення, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію "Судової влади".

Зазначається, що захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25. Що саме вимагає захист наразі не відомо. Позов знаходиться у статусі "призначено склад суду".

Арешт Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень. 

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

19 листопада за Чернишова внесли заставу розміром у 51 мільйон гривень.

20 листопада дружина колишнього віцепремʼєра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, Світлана Чернишова, звернулася до Печерського районного суду Києва з позовом про поділ майна подружжя

Автор:
Тетяна Ковальчук