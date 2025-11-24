Справа про незаконне збагачення: Олексій Чернишов оскаржив запобіжний захід ВАКС

Колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який є підозрюваним у справі про незаконне збагачення, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію "Судової влади".

Зазначається, що захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25. Що саме вимагає захист наразі не відомо. Позов знаходиться у статусі "призначено склад суду".

Арешт Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

19 листопада за Чернишова внесли заставу розміром у 51 мільйон гривень.

20 листопада дружина колишнього віцепремʼєра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, Світлана Чернишова, звернулася до Печерського районного суду Києва з позовом про поділ майна подружжя.