Суд не скасував запобіжний захід Чернишову, але повернув український паспорт

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) не скасувала запобіжний захід, обраний колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, який є підозрюваним у справі розкрадання в "Енергоатомі". Його апеляційна скарга була частково залишена без задоволення.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне".

Повідомляється, що ВАКС залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

19 листопада дві фізичні особи внесли потрібну суму – 30 мільйонів гривень та 21 мільйон 600 тисяч гривень відповідно. Таким чином, вже ввечері того ж дня Чернишов міг вийти з СІЗО.

АП ВАКС лише дозволила повернути підозрюваному український паспорт. Закордонний паспорт має залишитись під арештом держави.

Захист Чернишова під час слухання наголошував, що встановлений судом розмір застави у 213 разів перевищує задекларовані доходи ексміністра.

Водночас прокурор закликала суд відхилити апеляційні скарги, назвавши підозру цілком обґрунтованою.

Нагадаємо, 24 листопада захист Чернишова подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу щодо справи про незаконне збагачення.

Справа Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.