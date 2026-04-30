Україна закупить 8 тисяч перехоплювачів Octopus: як вони посилять ППО

Україна закупить 8 тисяч перехоплювачів Octopus: / Міноборони

Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч перехоплювачів Octopus для Сил оборони. Йдеться про масштабування технології, яка вже довела ефективність у бойових умовах і використовується для знищення ворожих безпілотників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Octopus — це перехоплювач дронів типу "шахед" з функцією автоматичного донаведення, розроблений безпосередньо у Збройних силах України. Система призначена для роботи в складних умовах, зокрема під впливом радіоелектронної боротьби.

До виробництва вже залучено 29 українських компаній, які отримали відповідні ліцензії. Окрім цього, до проєкту долучився уряд Великої Британії. Чотири виробники вже уклали державні контракти на постачання перехоплювачів.

Що відомо про можливості Octopus:

  • здатний знищувати цілі вдень і вночі
  • працює в умовах радіоелектронної протидії
  • ефективний на низьких висотах
  • орієнтований на перехоплення дронів-камікадзе

Масштабування виробництва стало можливим після рішення уряду відкрити доступ до військових технологій для українських виробників. Такий підхід дозволяє швидше запускати серійне виробництво і покривати потреби фронту.

Міноборони забезпечує повний цикл реалізації — від передачі технологій до закупівлі та постачання у війська. Це також розглядається як елемент розвитку оборонно-промислового комплексу та приклад взаємодії держави і приватного сектору.

У межах загальної стратегії Україна планує досягти максимальної ефективності протиповітряної оборони — зокрема, 100% виявлення повітряних цілей і не менше 95% їх знешкодження.

Нагадаємо, у січні у Києві відбулась демонстрація найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus із системою керування на основі штучного інтелекту, який вже довів свою ефективність у бою.

Автор:
Тетяна Гойденко