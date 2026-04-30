Украина закупит 8 тысяч перехватчиков Octopus: как они усилят ПВО

Octopus, дроны
Украина закупит 8 тысяч дронов Украина закупит 8 тысяч перехватчиков Octopus: / Минобороны

Министерство обороны Украины объявило о закупке 8 тысяч перехватчиков Octopus для сил обороны. Речь идет о масштабировании технологии, которая уже доказала эффективность в боевых условиях и используется для уничтожения вражеских беспилотников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Octopus – это перехватчик дронов типа "шахед" с функцией автоматического донаведения, разработанный непосредственно в Вооруженных силах Украины. Система предназначена для работы в сложных условиях, в частности, под влиянием радиоэлектронной борьбы.

К производству уже привлечены 29 украинских компаний, получивших соответствующие лицензии. Кроме этого, к проекту присоединилось правительство Великобритании. Четыре производителя уже заключили государственные контракты на поставку перехватчиков.

Что известно о возможностях Octopus:

  • способен уничтожать цели днем и ночью
  • работает в условиях радиоэлектронного противодействия
  • эффективен на низких высотах
  • ориентирован на перехват дронов-камикадзе

Масштабирование производства стало возможным после решения правительства открыть доступ к военным технологиям для украинских производителей. Такой подход позволяет более быстро запускать серийное производство и покрывать потребности фронта.

Минобороны обеспечивает полный цикл реализации - от передачи технологий до закупки и поставки в войска. Это также рассматривается как элемент развития оборонно-промышленного комплекса и пример взаимодействия государства и частного сектора.

В рамках общей стратегии Украина планирует добиться максимальной эффективности противовоздушной обороны — в частности, 100% обнаружения воздушных целей и не менее 95% их обезвреживания.

Напомним, в январе в Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus с системой управления на основе искусственного интеллекта, который уже доказал свою эффективность в бою.

Автор:
Татьяна Гойденко