В Украине показали новейшую версию украинского дрона-перехватчика Octopus

В Киеве прошла демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus с системой управления на основе искусственного интеллекта, который уже доказал свою эффективность в бою.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Дрон - перехватчик продемонстрировали британской делегации во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Ламми.

В Минобороны отметили высокую потребность в перехватчиках для закрытия неба над Украиной.

Характеристики дрона

Дрон Octopus разработан в Вооруженных Силах Украины и оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта. Он предназначен для противодействия беспилотникам типа Shahed, а его эффективность подтверждена в бою.

Производство дрона разворачивается в Украине и Великобритании.

В ноябре 2025 года делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus, открывшему путь к его производству в Великобритании.

Его объемы могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Минобороны подчеркнули, что взаимодействие между производителями и военными позволяет постоянно совершенствовать эту технологию и создает высокоэффективную RnD-экосистему.

Напомним, Великобритания объявила о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины и на дроны-перехватчики Octopus.