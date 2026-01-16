Великобритания откроет оборонный бизнес-центр в Киеве для поддержки военных стартапов

Великобритания запустит в Киеве специализированный бизнес-центр для поддержки оборонных стартапов и укрепления военного сотрудничества.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Новый объект поможет малым и средним британским компаниям преодолевать логистические и бюрократические барьеры, связанные с экспортом, страхованием и безопасностью.

Приоритетным направлением работы центра станет ускорение поставок систем противовоздушной обороны и беспилотников, что критически важно на пятом году войны.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что этот шаг позволит объединить усилия промышленности обеих стран и учесть актуальный опыт с поля боя.

Работа центра будет финансироваться государством и станет частью 100-летнего партнерства между Лондоном и Киевом.

Помимо консультационной поддержки бизнеса стороны планируют развернуть массовое производство беспилотников-перехватчиков Octopus.

Эти аппараты разработаны специально для борьбы с дронами Shahed, которыми Россия атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Как пишет Вloomberg, новый хаб в Киеве должен стать практичным инструментом для ежемесячного производства тысяч единиц техники.

Директор по вопросам национального вооружения Руперт Пирс отметил, что этот центр позволит британским компаниям оперативно предоставлять оборонные решения, необходимые Украине уже сейчас.

Напомним, 27 ноября делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрона-перехватчика Octopus, доказавшего свою эффективность в борьбе с иранскими "шахедами".

В ноябре в Украине было начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus, способных сбивать "шахеды". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать предприятий готовят свои производственные линии к запуску.