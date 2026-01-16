Британія відкриє оборонний бізнес-центр у Києві для підтримки військових стартапів

Велика Британія запустить у Києві спеціалізований бізнес-центр для підтримки оборонних стартапів та зміцнення військового співробітництва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Новий об’єкт допоможе малим і середнім британським компаніям долати логістичні та бюрократичні бар'єри, пов'язані з експортом, страхуванням та безпекою.

Пріоритетним напрямком роботи центру стане прискорення постачання систем протиповітряної оборони та безпілотників, що є критично важливим на п’ятому році війни.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що цей крок дозволить об’єднати зусилля промисловості обох країн та врахувати актуальний досвід з поля бою.

Робота центру фінансуватиметься державою та стане частиною 100-річного партнерства між Лондоном і Києвом.

Окрім консультаційної підтримки бізнесу, сторони планують розгорнути масове виробництво безпілотників-перехоплювачів Octopus.

Ці апарати розроблені спеціально для боротьби з дронами Shahed, якими Росія атакує цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Як пише Вloomberg, новий хаб у Києві має стати практичним інструментом для щомісячного виробництва тисяч одиниць техніки.

Директор з питань національного озброєння Руперт Пірс зазначив, що цей центр дозволить британським компаніям оперативно надавати оборонні рішення, які необхідні Україні вже зараз.

Нагадаємо, 27 листопада делегації Міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, який довів свою ефективність у боротьбі з іранськими “шахедами”.

У листопаді в Україні було розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.