Украина получит £600 млн на ПВО и дроны-перехватчики Octopus от Британии

Великобритания объявила о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Помимо финансирования Лондон разработал и начнет поставлять Киеву специализированные дроны-перехватчики под названием Octopus.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Общественное", об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Он подчеркнул необходимость активизировать действия в ответ на интенсивность российских атак, отметив, что только за последние два месяца было совершено 20 тысяч ударов дронами и ракетами.

"Поэтому сегодня я могу подтвердить крупнейшую годовалую инвестицию Великобритании в противовоздушную оборону Украины. Это 600 миллионов фунтов стерлингов на тысячи систем противовоздушной обороны, ракет и автоматизированных турелей для сбивания беспилотников, которые будут предоставлены в течение 2026 года", — рассказал Джон Гилли во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Он добавил, что Великобритания продолжит финансирование собственной армии для подготовки войск к развертыванию сил безопасности в Украине и может развернуть не только войска на земле, а в самолеты в воздухе.

"Вчера в Берлине были сигналы о прогрессе в мирных переговорах, который больше, чем когда-либо в течение этой войны. И благодаря Коалиции желающих мы повышаем уровень нашей готовности", — сообщил министр обороны Британии.

Напомним, 27 ноября делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, который доказал свою эффективность в борьбе с иранскими "шахедами".

В ноябре в Украине было начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus, способных сбивать "шахеды". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать предприятий готовят свои производственные линии к запуску.