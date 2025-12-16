Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,90

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна отримає £600 млн на ППО та дрони-перехоплювачі Octopus від Британії

прапори
Велика Британія дає Україні на ППО £600 млн / Depositphotos

Велика Британія оголосила про виділення 600 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони (ППО) України. Крім фінансування, Лондон розробив і почне постачати Києву спеціалізовані дрони-перехоплювачі під назвою Octopus.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Суспільне", про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Він підкреслив необхідність активізувати дії у відповідь на інтенсивність російських атак, зазначивши, що лише за останні два місяці було здійснено 20 тисяч ударів дронами й ракетами. 

"Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів стерлінгів на тисячі систем протиповітряної оборони, ракет і автоматизованих турелей для збивання безпілотників, які будуть надані впродовж 2026 року", — розповів Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Він додав, що Велика Британія продовжить фінансування власної армії для підготовки військ до розгортання безпекових сил в Україні, та може розгорнути не лише війська на землі, а в літаки у повітрі.

"Учора в Берліні були сигнали про прогрес у мирних переговорах, який є більшим, ніж будь-коли протягом цієї війни. І завдяки Коаліції охочих ми підвищуємо рівень нашої готовності", — повідомив міністр оборони Британії.

Нагадаємо, 27 листопада делегації Міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, який довів свою ефективність у боротьбі з іранськими “шахедами”.

У листопаді в Україні було розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.

Автор:
Тетяна Бесараб