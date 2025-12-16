Україна отримає £600 млн на ППО та дрони-перехоплювачі Octopus від Британії

Велика Британія оголосила про виділення 600 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони (ППО) України. Крім фінансування, Лондон розробив і почне постачати Києву спеціалізовані дрони-перехоплювачі під назвою Octopus.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Суспільне", про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Він підкреслив необхідність активізувати дії у відповідь на інтенсивність російських атак, зазначивши, що лише за останні два місяці було здійснено 20 тисяч ударів дронами й ракетами.

"Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів стерлінгів на тисячі систем протиповітряної оборони, ракет і автоматизованих турелей для збивання безпілотників, які будуть надані впродовж 2026 року", — розповів Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Він додав, що Велика Британія продовжить фінансування власної армії для підготовки військ до розгортання безпекових сил в Україні, та може розгорнути не лише війська на землі, а в літаки у повітрі.

"Учора в Берліні були сигнали про прогрес у мирних переговорах, який є більшим, ніж будь-коли протягом цієї війни. І завдяки Коаліції охочих ми підвищуємо рівень нашої готовності", — повідомив міністр оборони Британії.

Нагадаємо, 27 листопада делегації Міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, який довів свою ефективність у боротьбі з іранськими “шахедами”.

У листопаді в Україні було розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.