Пышный назвал основную возможную причину роста цен в Украине

Последствия российской агрессии остаются основным риском инфляционной динамики и экономического развития Украины. Однако весомое влияние будет иметь и ход других геополитических событий, в частности, на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного в ходе пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

Риски, влияющие на цены в Украине

"Война продолжается. Ее последствия являются наибольшей угрозой для ценовой динамики и экономической активности. Атаки России на критическую инфраструктуру на протяжении последних месяцев уже привели к значительным перебоям в энергоснабжении, росту расходов бизнеса и усилению инфляционного давления. В то же время риски дальнейших разрушений важных энергетических и логистических объектов сохраняются", — предупредил глава НБУ.

Вместе с тем актуальными остаются и другие риски, прямо или косвенно связанные с ходом войны:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей на поддержание обороноспособности и восстановление;

нарушение ритмичности и/или изменение объемов международного финансирования;

углубление негативных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Большое влияние также будет иметь ход событий на Ближнем Востоке. Фактические последствия и возможные эффекты непродолжительного противостояния учтены в прогнозе. Однако, если эта война будет продолжительной, мировые цены на энергоресурсы будут выше, чем ожидается сейчас, а внешний спрос на украинскую продукцию ниже. Это приведет к более существенному инфляционному давлению в Украине и негативно скажется на экономической активности, заявил Андрей Пышный.

Кроме того, это будет увеличивать способность России продолжать полномасштабную войну. Дальнейшее обострение геополитических противостояний может негативно отразиться и на международной поддержке Украины.

Возможные положительные сценарии

Учитывая все большую вовлеченность европейского сообщества в украинские вопросы, сохраняется вероятность реализации положительных сценариев, говорит глава НБУ. Они, в частности, связаны с усилением военной и финансовой поддержки партнеров и достижением существенного прогресса в обеспечении справедливого и продолжительного мира для Украины. Среди положительных сценариев также остается реализация масштабных инвестиционных проектов по мере снижения рисков безопасности, ускорения реформ и евроинтеграции.

Напомним, по состоянию на 30 апреля НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%. Соответствующее решение правления НБУ было принято как реакция на растущую инфляцию. Так, по данным регулятора, инфляция устойчиво замедлялась с июня 2025 года по январь 2026 года, но в дальнейшем начала расти. Ценовое давление усилилось из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов, резкого подорожания топлива на фоне войны на Ближнем Востоке, эффектов от ослабления курса гривны в предыдущие периоды, а также более стремительного, чем ожидалось, роста зарплат.

В марте инфляция ускорилась до 7,9% (год к году), а базовая — до 7,1%. Оба показателя превысили предварительный прогноз НБУ. По оценкам центробанка, в апреле рост инфляции продолжался. В то же время, инфляционные ожидания большинства групп респондентов оставались устойчивыми, а ожидания населения после ухудшения в I квартале улучшились в апреле, вернувшись к уровню конца прошлого года.

Учитывая необходимость удержания инфляционных процессов под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию учетной ставки — ожидается ее удержание на уровне 15% до II квартала 2027 года.