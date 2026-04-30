Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пишний назвав основну можливу причину росту цін в Україні

Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Наслідки російської агресії залишаються основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку України. Однак вагомий вплив матиме й перебіг інших геополітичних подій, зокрема на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного в ході пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

Ризики, які впливають на ціни в Україні

"Війна триває. Її наслідки є найбільшою загрозою для цінової динаміки та економічної активності. Атаки Росії на критичну інфраструктуру впродовж останніх місяців уже призвели до значних перебоїв у енергопостачанні, зростання витрат бізнесу та посилення інфляційного тиску. Водночас ризики подальших руйнувань важливих енергетичних та логістичних об’єктів зберігаються", — застеріг голова НБУ.

Разом з тим актуальними залишаються й інші ризики, прямо чи опосередковано пов’язані з перебігом війни:

  • виникнення додаткових бюджетних потреб на підтримання обороноздатності й відбудову;
  • порушення ритмічності та/або зміна обсягів міжнародного фінансування; 
  • поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Вагомий вплив також матиме перебіг подій на Близькому Сході. Фактичні наслідки та можливі ефекти нетривалого протистояння враховані в прогнозі. Однак, якщо ця війна буде тривалою, світові ціни на енергоресурси будуть вищими, ніж очікується зараз, а зовнішній попит на українську продукцію — нижчим. Це спричинить суттєвіший інфляційний тиск в Україні та негативно позначатиметься на економічній активності, заявив Андрій Пишний.

Крім того, це збільшуватиме спроможність Росії продовжувати повномасштабну війну. Подальше загострення геополітичних протистоянь може негативно позначитися і на міжнародній підтримці України.

Можливі позитивні сценарії

Ураховуючи дедалі більшу залученість європейської спільноти до українських питань, зберігається імовірність реалізації позитивних сценаріїв, говорить очільник НБУ. Вони, зокрема, пов’язані із посиленням військової й фінансової підтримки партнерів та досягненням суттєвого прогресу в забезпеченні справедливого й тривалого миру для України. Серед позитивних сценаріїв також залишається реалізація масштабних інвестиційних проєктів у міру зниження безпекових ризиків, пришвидшення реформ та євроінтеграції.

Нагадаємо, станом на 30 квітня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%. Відповідне рішення правління НБУ було ухвалене як реакція на зростаючу інфляцію. Так, за даними регулятора, інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала  зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% (рік до року), а базова — до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз НБУ. За оцінками центробанку, у квітні зростання інфляції тривало. Водночас інфляційні очікування більшості груп респондентів залишалися стійкими, а очікування населення після погіршення у І кварталі поліпшилися в квітні, повернувшись до рівня кінця минулого року.

Ураховуючи необхідність утримання інфляційних процесів під контролем та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення, НБУ переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки — наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року.

Автор:
Руслан Кисляк