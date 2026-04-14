"Ходимо по лезу бритви": голова НБУ попередив про ризик зростання інфляції через війну на Близькому Сході

Андрій Пишний
Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Зростання світових цін на нафту через війну на Близькому Сході можуть підвищити рівень інфляції в Україні на 1,5–2,8 процентного пункту.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Reuters.

За його словами,  НБУ дотримуватиметься своєї мети щодо зниження інфляції до 5% протягом трьох років, використовуючи всі доступні інструменти.

"Ми намагаємося ходити по лезу бритви", — сказав Пишний, підкресливши, що ціни вже почали зростати.

 При цьому у березні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 1,7% у місячному вимірі, а в річному — до 7,9%. 

Глава НБУ розповів, що регулятор планує зустрічі, на яких буде оцінено повний вплив війни на Близькому Сході на економіку України. Вторинні наслідки війни, зокрема вплив на ціни на добрива, також будуть "досить значними".

Пишний також повідомив, що незабаром зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, іншими американськими високопосадовцями та законодавцями та з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом.

Очільник НБУ привітав результати виборів в Угорщині й висловив сподівання, що це розв'яже проблему затримок із наданням Європейським Союзом кредиту Україні розміром 90 мільярдів євро.

Раніше повідомлялася, що інфляція в Україні найближчими місяцями може перевищити показники, закладені у січневому прогнозі НБУ через подорожчання нафтопродуктів і газу на тлі війни на Близькому Сході.

Автор:
Світлана Манько