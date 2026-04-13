У США зафіксувала рекордну інфляцію через зростання цін на бензин

Інфляція у США в березні зросла на 3,3% у річному обчисленні, при цьому ціни на бензин підскочили на 21,2%. Індекс споживчих цін при цьому зріс на 0,9%, що стало найвищим показником із червня 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Інфляція в березні зросла на 3,3% у річному обчисленні, при цьому ціни на бензин підскочили на 21,2%, повідомило Міністерство праці США. Зростання цін на енергоносії склало майже три чверті місячного зростання індексу споживчих цін.

Стрибок цін на бензин став найбільшим з 1967 року, коли уряд почав послідовно відстежувати цей показник. Інші моторні види палива, включаючи дизельне паливо, також зросли на рекордні 30,8%.

Інфляція зростала все президентство Джо Байдена, на чому будувалась передвиборча кампанія Трампа, який обіцяв її знизити. Наразі чиновники Білого дому заявляють що це тимчасовий ефект, але він зберігатиметься поки перекрита Ормузька протока.

Натомість у березні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 1,7% у місячному вимірі, а в річному — до 7,9%.