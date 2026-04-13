Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У США зафіксувала рекордну інфляцію через зростання цін на бензин

долар
У березні інфляція в США зросла найбільше за чотири роки / Depositphotos

Інфляція у США в березні зросла на 3,3% у річному обчисленні, при цьому ціни на бензин підскочили на 21,2%. Індекс споживчих цін при цьому зріс на 0,9%, що стало найвищим показником із червня 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними агенства, у США спостерігається найвища інфляція за 2 роки через зростання цін на бензин.

Інфляція в березні зросла на 3,3% у річному обчисленні, при цьому ціни на бензин підскочили на 21,2%, повідомило Міністерство праці США. Зростання цін на енергоносії склало майже три чверті місячного зростання індексу споживчих цін.

Стрибок цін на бензин став найбільшим з 1967 року, коли уряд почав послідовно відстежувати цей показник. Інші моторні види палива, включаючи дизельне паливо, також зросли на рекордні 30,8%.

Інфляція зростала все президентство Джо Байдена, на чому будувалась передвиборча кампанія Трампа, який обіцяв її знизити. Наразі чиновники Білого дому заявляють що це тимчасовий ефект, але він зберігатиметься поки перекрита Ормузька протока.

Натомість у березні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 1,7% у місячному вимірі, а в річному — до 7,9%. 

Автор:
Світлана Манько