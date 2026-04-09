Зростання цін в Україні набирає темп: яка інфляція у березні

У березні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 1,7% у місячному вимірі, а в річному — до 7,9%. Зростання цін набирає темп після відносно стриманого початку року.

Інфляція прискорюється

У річному вимірі інфляція в Україні за підсумками березня 2026 року прискорилася до 7,9% порівняно з 7,6% у лютому та 7,4% у січні. Для порівняння, у березні минулого року зростання цін становило 1,7%.

Базова інфляція у березні також зросла - до 1,5% проти 0,7% у лютому та 0,4% у січні. У річному вимірі вона незначно підвищилася до 7,1% із 7% у попередні місяці.

Після різкого стрибка до 26,6% у перший рік повномасштабної війни, інфляція у 2023 році знизилася до 5,1%. У 2024 році вона знову зросла до 12%, однак у 2025 році її вдалося стримати на рівні 8%, зокрема завдяки жорсткій монетарній політиці Національного банку.

Водночас НБУ вже переглянув свої прогнози: наприкінці січня очікування інфляції на 2026 рік погіршено з 6,6% до 7,5%, а на 2027 рік - з 5% до 6%.

