Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Зростання цін в Україні набирає темп: яка інфляція у березні

Українці відчують зростання цін / Depositphotos

У березні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 1,7% у місячному вимірі, а в річному — до 7,9%. Зростання цін набирає темп після відносно стриманого початку року.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Держстату.

Інфляція прискорюється

У річному вимірі інфляція в Україні за підсумками березня 2026 року прискорилася до 7,9% порівняно з 7,6% у лютому та 7,4% у січні. Для порівняння, у березні минулого року зростання цін становило 1,7%.

Базова інфляція у березні також зросла - до 1,5% проти 0,7% у лютому та 0,4% у січні. У річному вимірі вона незначно підвищилася до 7,1% із 7% у попередні місяці.

Після різкого стрибка до 26,6% у перший рік повномасштабної війни, інфляція у 2023 році знизилася до 5,1%. У 2024 році вона знову зросла до 12%, однак у 2025 році її вдалося стримати на рівні 8%, зокрема завдяки жорсткій монетарній політиці Національного банку.

Водночас НБУ вже переглянув свої прогнози: наприкінці січня очікування інфляції на 2026 рік погіршено з 6,6% до 7,5%, а на 2027 рік - з 5% до 6%.

Нагадаємо, майже половина українців і українок не мають плану дій у разі втрати житла і не зможуть самостійно забезпечити себе іншим помешканням.

Автор:
Ольга Опенько