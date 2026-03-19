Ціни на пальне та газ можуть розігнати інфляцію вище очікувань НБУ

нбу
НБУ попередив про посилення інфляційного тиску / Depositphotos

Інфляція в Україні найближчими місяцями може перевищити показники, закладені у січневому прогнозі НБУ через подорожчання нафтопродуктів і газу на тлі війни на Близькому Сході. Водночас упродовж останніх тижнів ситуація в енергосекторі України дещо поліпшилася, що має обмежити додатковий ціновий тиск.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт НБУ.

Національний банк зі свого боку планує підтримувати належний рівень монетарних умов для збереження привабливості гривневих інструментів та забезпечення стійкості валютного ринку, що також сприятиме стабілізації інфляційних очікувань.

На початку року інфляція загалом відповідала прогнозу регулятора. У лютому вона незначно пришвидшилася до 7,6% у річному вимірі, тоді як базова інфляція залишилася на рівні 7,0%.

Зростання цін на пальне, послуги та сирі продукти було дещо швидшим за очікування, тоді як оброблені продукти дорожчали повільніше. У підсумку загальна інфляція лише незначно перевищила прогнозну траєкторію, а базова — повністю їй відповідала.

Водночас інфляційні очікування населення погіршилися. Це, ймовірно, пов’язано зі складною ситуацією в енергетиці на початку року та одночасним подорожчанням товарів повсякденного споживання, зокрема пального та продуктів харчування. Очікування інших груп респондентів залишаються відносно стабільними.

Зауважимо, що у лютому 2026 року річна інфляція в Україні пришвидшилася до 7,6%, а за місяць ціни зросли на 1%. На показники вплинуло здорожчання імпортних овочів, палива та послуг зв'язку, тоді як ціни на одяг, взуття та техніку продовжували знижуватися.

Автор:
Тетяна Гойденко