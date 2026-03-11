В НБУ прокоментували лютневий рівень інфляції в Україні: чому зросли ціни

У лютому 2026 року річна інфляція в Україні пришвидшилася до 7,6%, а за місяць ціни зросли на 1%. На показники вплинуло здорожчання імпортних овочів, палива та послуг зв'язку, тоді як ціни на одяг, взуття та техніку продовжували знижуватися.

Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на коментар Національного банку України.

"Фактичний показник загальної інфляції був незначно вищим траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2026 року. Темпи зростання цін на паливо, послуги та сирі продукти перевищили прогнозні оцінки, тоді як вартість оброблених продуктів зростала дещо повільніше, ніж очікувалося. Водночас базова інфляція відповідала прогнозу НБУ", — зазначили у пресслужбі регулятора.

Ціни на продукти харчування

Річні темпи зростання цін на сирі продукти пришвидшилися до 9,6% рік до року (р/р). Основним фактором стало здорожчання імпортних помідорів та огірків, овочів борщового набору, а також цитрусових і бананів. Стримували загальне зростання цін показники вартості свинини та курятини, темпи здорожчання яких сповільнилися.

Ціни на оброблені продукти харчування зростали повільніше — до 9,9% у річному вимірі. Це пояснюється стабілізацією вартості молочної продукції через конкуренцію з імпортом, а також гальмуванням цін на соняшникову олію та кондитерські вироби.

Послуги, паливо та непродовольчі товари

Інфляція послуг пришвидшилася до 12,3% р/р. Найбільше на цей показник вплинуло подорожчання мобільного зв'язку через ситуацію в енергетичному секторі. Водночас у категорії непродовольчих товарів збереглося зниження цін на 0,4% у річному вимірі.

Ціни на паливо зросли до 8,0% р/р. Це відображає підняття європейських котирувань через геополітичну напруженість та коливання обмінного курсу гривні. При цьому вартість автомобільного газу залишалася стабільною завдяки профіциту пального на ринку та низькому попиту.

Адміністративно регульовані ціни

Темпи зростання адміністративних цін сповільнилися до 8,8% у річному вимірі. Основною причиною такої динаміки стало зниження темпів подорожчання фармацевтичної продукції та тютюнових виробів.

Національний банк зазначає, що інфляція залишається близькою до прогнозних значень. Посилення проінфляційних чинників пов'язане зі світовою геополітичною напруженістю та нестабільністю цін на енергоносії. Ці фактори будуть враховані під час наступних рішень НБУ щодо монетарної політики.

Нагадаємо, у січні 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 7,4%, а місячне зростання цін становило 0,7%. Основними чинниками дезінфляційної динаміки стали: зменшенням дисбалансів на ринку праці, збереженням вторинних ефектів від високих минулорічних врожаїв та посиленням конкуренції з боку окремої імпортної продукції, зокрема м’ясо-молочної.