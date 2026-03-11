В НБУ прокомментировали февральский уровень инфляции в Украине: почему цены выросли

В феврале 2026 г. годовая инфляция в Украине ускорилась до 7,6%, а за месяц цены выросли на 1%. На показатели повлияло удорожание импортных овощей, топлива и услуг связи, в то время как цены на одежду, обувь и технику продолжали снижаться.

Об этом сообщает Delo.ua, ссылаясь на комментарий Национального банка Украины.

"Фактический показатель общей инфляции был незначительно выше траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2026 года. Темпы роста цен на топливо, услуги и сырые продукты превысили прогнозные оценки, в то время как стоимость обработанных продуктов росла несколько медленнее, чем ожидалось. В то же время базовая инфляция".

Цены на продукты питания

Годовые темпы роста цен на сырые продукты ускорились до 9,6% год к году (р/с). Основным фактором стало удорожание импортных помидоров и огурцов, овощей борщового набора, а также цитрусовых и бананов. Сдерживали общий рост цен показатели стоимости свинины и курятины, темпы удорожания которых замедлились.

Цены на обработанные продукты питания росли медленнее - до 9,9% в годовом исчислении. Это объясняется стабилизацией стоимости молочной продукции из-за конкуренции с импортом, а также торможением цен на подсолнечное масло и кондитерские изделия.

Услуги, топливо и непродовольственные товары

Инфляция услуг ускорилась до 12,3% г/г. Больше всего на этот показатель повлияло удорожание мобильной связи из-за ситуации в энергетическом секторе. В то же время в категории непродовольственных товаров сохранилось снижение цен на 0,4% в годовом исчислении.

Цены на топливо выросли до 8,0% г/г. Это отражает повышение европейских котировок из-за геополитической напряженности и колебания обменного курса гривны. При этом стоимость автомобильного газа оставалась стабильной благодаря профициту топлива на рынке и низкому спросу.

Административно регулируемые цены

Темпы роста административных цен замедлились до 8,8% в годовом исчислении. Основной причиной такой динамики явилось снижение темпов удорожания фармацевтической продукции и табачных изделий.

Национальный банк отмечает, что инфляция остается близкой к прогнозным значениям. Усиление проинфляционных факторов связано с мировой геополитической напряженностью и нестабильностью цен на энергоносители. Эти факторы будут учтены во время последующих решений НБУ по монетарной политике.

Напомним, в январе 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 7,4%, а месячный рост цен составил 0,7%. Основными факторами дезинфляционной динамики стали: уменьшение дисбалансов на рынке труда, сохранение вторичных эффектов от высоких прошлогодних урожаев и усиление конкуренции со стороны отдельной импортной продукции, в частности мясомолочной.