НБУ прокомментировал январский уровень инфляции в Украине: какие факторы повлияли на цены

В январе 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 7,4%, а месячный рост цен составил 0,7%. Основными факторами дезинфляционной динамики стали: уменьшение дисбалансов на рынке труда, сохранение вторичных эффектов от высоких прошлогодних урожаев и усиление конкуренции со стороны отдельной импортной продукции, в частности мясомолочной.

"В результате действия этих факторов темпы роста цен на обработанные продукты и услуги снижались несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время, замедление роста административно регулируемых цен было не столь стремительным, как предполагал прогноз НБУ. Кроме того, наблюдались признаки усиления ценового давления со стороны сырых продуктов питания", — отметили в НБУ.

Динамика цен на продукты

В категории сырых продуктов зафиксировано ускорение роста цен до 8,2% год к году (р/с). Это произошло впервые с июня 2025 года. Такая динамика была обусловлена прежде всего удорожанием яиц, огурцов, помидоров, а также ростом цен на рыбу и цитрусовые. В то же время, замедление роста цен на свинину, говядину, курятину и муку способствовало уменьшению ценового давления.

Сфера услуг, топливо и подакцизные товары

Инфляция в секторе услуг замедлилась до 11,2% р/с. Меньшими темпами росла стоимость связи, медицинских, транспортных и финансовых услуг, а также услуг заведений питания.

Административно регулируемые цены продемонстрировали рост на 9,1% г/г. Замедление произошло преимущественно из-за алкогольных и табачных изделий.

Годовая инфляция топлива замедлилась до 5,7%. Цены на бензин и дизель стабилизировались благодаря эффекту базы сравнения, однако автомобильный газ дорожал быстрее из-за похолодания и роста себестоимости.

Прогноз на будущее

В ближайшие месяцы НБУ ожидает дальнейшее замедление инфляции, хотя темпы могут быть ниже из-за последствий разрушений в энергетике.

"Монетарная политика НБУ будет способствовать ограничению фундаментального ценового давления для возвращения инфляции к цели на горизонте политики", - говорится в комментарии регулятора.

Базовая инфляция в январе по сравнению с декабрем 2025 составила 0,4%, с январем 2025 года - 7,0%. Больше всего цены выросли на овощи и услуги связи.