НБУ прокоментував січневий рівень інфляції в Україні: які чинники вплинули на ціни

У січні 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 7,4%, а місячне зростання цін становило 0,7%. Основними чинниками дезінфляційної динаміки стали: зменшенням дисбалансів на ринку праці, збереженням вторинних ефектів від високих минулорічних врожаїв та посиленням конкуренції з боку окремої імпортної продукції, зокрема м’ясо-молочної.

Як пише Delo.ua, посилаючись на коментар Національного банку України.

"У результаті дії цих чинників темпи зростання цін на оброблені продукти та послуги знижувалися дещо швидше, ніж очікувалося. Водночас сповільнення зростання адміністративно регульованих цін було не таким стрімким, як передбачав прогноз НБУ. Крім того, спостерігалися ознаки посилення цінового тиску з боку сирих продуктів харчування", — зазначили в НБУ.

Динаміка цін на продукти

У категорії сирих продуктів зафіксовано пришвидшення зростання цін до 8,2% рік до року (р/р). Це відбулося вперше з червня 2025 року. Така динаміка зумовлювалася насамперед здорожчанням яєць, огірків, помідорів, а також ростом цін на рибу і цитрусові. Водночас сповільнення зростання цін на свинину, яловичину, курятину та борошно сприяло зменшенню цінового тиску.

Сфера послуг, паливо та підакцизні товари

Інфляція в секторі послуг сповільнилася до 11,2% р/р. Меншими темпами зростала вартість зв’язку, медичних, транспортних та фінансових послуг, а також послуг закладів харчування.

Адміністративно регульовані ціни продемонстрували зростання на 9,1% р/р. Сповільнення відбулося переважно через алкогольні та тютюнові вироби.

Річна інфляція палива сповільнилася до 5,7%. Ціни на бензин та дизель стабілізувалися завдяки ефекту бази порівняння, проте автомобільний газ дорожчав швидше через похолодання та зростання собівартості.

Прогноз на майбутнє

У найближчі місяці НБУ очікує подальше сповільнення інфляції, хоча темпи можуть бути нижчими через наслідки руйнувань в енергетиці.

"Монетарна політика НБУ сприятиме обмеженню фундаментального цінового тиску для повернення інфляції до цілі на горизонті політики", — зазначено у коментарі регулятора.

Нагадаємо, інфляція в Україні у січні 2026 року зросла до 0,7% проти 0,2% у грудні 2025 року та становила 7,4% у річному вимірі. Базова інфляція в січні порівняно із груднем 2025 року становила 0,4%, із січнем 2025 року - 7,0%. Найбільше ціни зросли на овочі та послуги зв'язку.