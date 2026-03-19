Цены на топливо и газ могут разогнать инфляцию выше ожиданий НБУ

Инфляция в Украине в ближайшие месяцы может превысить показатели, заложенные в январском прогнозе НБУ из-за подорожания нефтепродуктов и газа на фоне войны на Ближнем Востоке. В то же время, в последние недели ситуация в энергосекторе Украины несколько улучшилась, что должно ограничить дополнительное ценовое давление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет НБУ.

Национальный банк, со своей стороны, планирует поддерживать надлежащий уровень монетарных условий для сохранения привлекательности гривневых инструментов и обеспечения устойчивости валютного рынка, что также будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий.

В начале года инфляция в целом соответствовала прогнозу регулятора. В феврале она незначительно ускорилась до 7,6% в годовом исчислении, в то время как базовая инфляция осталась на уровне 7,0%.

Рост цен на топливо, услуги и сырые продукты были несколько быстрее ожиданий, тогда как обработанные продукты дорожали медленнее. В итоге общая инфляция лишь незначительно превысила прогнозную траекторию, а базовая полностью ей соответствовала.

В то же время, инфляционные ожидания населения ухудшились. Это, вероятно, связано со сложной ситуацией в энергетике в начале года и одновременным удорожанием товаров повседневного потребления, в частности, горючего и продуктов питания. Ожидания других групп респондентов остаются относительно стабильными.

Заметим, что в феврале 2026 годовая инфляция в Украине ускорилась до 7,6%, а за месяц цены выросли на 1%. На показатели повлияло удорожание импортных овощей, топлива и услуг связи, в то время как цены на одежду, обувь и технику продолжали снижаться.