Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на топливо и газ могут разогнать инфляцию выше ожиданий НБУ

нбу
НБУ предупредил об усилении инфляционного давления

Инфляция в Украине в ближайшие месяцы может превысить показатели, заложенные в январском прогнозе НБУ из-за подорожания нефтепродуктов и газа на фоне войны на Ближнем Востоке. В то же время, в последние недели ситуация в энергосекторе Украины несколько улучшилась, что должно ограничить дополнительное ценовое давление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет НБУ.

Национальный банк, со своей стороны, планирует поддерживать надлежащий уровень монетарных условий для сохранения привлекательности гривневых инструментов и обеспечения устойчивости валютного рынка, что также будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий.

В начале года инфляция в целом соответствовала прогнозу регулятора. В феврале она незначительно ускорилась до 7,6% в годовом исчислении, в то время как базовая инфляция осталась на уровне 7,0%.

Рост цен на топливо, услуги и сырые продукты были несколько быстрее ожиданий, тогда как обработанные продукты дорожали медленнее. В итоге общая инфляция лишь незначительно превысила прогнозную траекторию, а базовая полностью ей соответствовала.

В то же время, инфляционные ожидания населения ухудшились. Это, вероятно, связано со сложной ситуацией в энергетике в начале года и одновременным удорожанием товаров повседневного потребления, в частности, горючего и продуктов питания. Ожидания других групп респондентов остаются относительно стабильными.

Заметим, что в феврале 2026 годовая инфляция в Украине ускорилась до 7,6%, а за месяц цены выросли на 1%. На показатели повлияло удорожание импортных овощей, топлива и услуг связи, в то время как цены на одежду, обувь и технику продолжали снижаться.

Автор:
Татьяна Гойденко