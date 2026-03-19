НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%

19 марта правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%. Регулятор откладывает дальнейшее смягчение процентной политики с учетом рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

Причины решения

В НБУ отмечают, что данное решение поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в текущем году и приведения ее к цели 5% на горизонте политики.

В случае сохранения рисков для ценовой динамики регулятор воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики, а за их усиление будет готов повысить учетную ставку и принять дополнительные меры.

"Сохранение учетной ставки на неизменном уровне поддержит интерес к гривневым активам и поспособствует обеспечению устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных процессов на фоне роста экономической и геополитической неопределенности. В то же время это не будет создавать угроз для дальнейшего развития кредитования, что продолжает расти темпами более 30% в НБУ".

29 января правление НБУ решило приступить к циклу смягчения процентной политики, снизив учетную до 15%. впервые за полтора года.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых. С тех пор она остается неизменной по сей день.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .