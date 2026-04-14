Валовий збір зернових в Україні прогнозують на рівні 58,2 млн тонн

У квітневому прогнозі на 2026/27 маркетинговий рік аналітики знизили оцінку валового збору зернових в Україні на 5% — до 58,2 млн тонн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на АПК-Інформ.

Коригування відбулося через зміну планів щодо посівних площ під ярими культурами. Головними факторами стали зростання собівартості вирощування після здорожчання пального, добрив та засобів захисту рослин.

Прогнози за основними культурами

Показники щодо конкретних видів зернових виглядають наступним чином:

Пшениця: прогноз знижено до 19,9 млн тонн (на 14% менше порівняно з поточним сезоном);

Кукурудза: оцінку дещо збільшено — до 31,5 млн тонн (+2%);

Ячмінь: очікуваний врожай сформовано на рівні 5,2 млн тонн (-4%).

Попри зниження валового збору, експортний потенціал зернових у новому сезоні оцінюється у 42 млн тонн. Це на 10% більше показника 2025/26 МР, що пояснюється високими перехідними залишками поточного сезону.

Нагадаємо, Кабмін запроваджує механізм підтримки ризикованого землеробства. Програма включає воєнний та природно-кліматичний компоненти, що має допомогти фермерам, які працюють у складних умовах п'ятої воєнної посівної.