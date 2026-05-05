Проєкт на 610 млн грн: на "Львівській пивоварні" запустили нову виробничу лінію Carlsberg (ФОТО)

виробнича лінія Carlsberg
На Львівщині відкрили нову виробничу лінію Carlsberg / Фото: t.me/andriysadovyi

5 травня на "Львівській пивоварні" ввели в експлуатацію нову баночну лінію, у яку компанія Carlsberg Ukraine інвестувала 610 млн грн. Реалізація проєкту тривала півтора року в умовах повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Львівська обласна рада.

У заході взяли участь представники Carlsberg Group, данські дипломати та посадовці обласної і міської влади.

"Сьогодні дуже символічна дата… ми запускаємо проєкт, який підтримує стійкість України у час її боротьби за незалежність. Carlsberg підтримує Україну і продовжує інвестувати та розвиватися. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Carlsberg Group інвестувала в Україну 4,4 млрд грн… загальний щорічний розмір сплачених податків компанії до бюджетів України перевищує 3 млрд грн", — зазначив СEO Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен.

Нова лінія дозволить збільшити виробничі потужності підприємства на 38%, а також покращити показники енергоефективності та екологічності. В.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод зазначив, що такі інвестиції свідчать про довіру міжнародного бізнесу до економіки України та сприяють створенню нових робочих місць.

Нова лінія дозволить збільшити виробничі потужності на 38% / Фото: Львівська обласна рада

Мер Львова Андрій Садовий підкреслив значення проєкту для громади: "Це важливо для міста. Бо йдеться про 610 млн грн інвестицій у Львів, нові можливості для одного з найстаріших підприємств міста, робочі місця, податки і сильнішу економіку в час війни".

На "Львівській пивоварні" ввели в експлуатацію нову баночну лінію / Фото: t.me/andriysadovyi

На підприємстві наголошують, що діяльність Carlsberg Ukraine є прикладом соціально відповідального бізнесу: компанія реалізує гуманітарні ініціативи та долучається до відбудови і реабілітації постраждалих від війни. А також є партнером реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові.

Раніше повідомлялося, що у міжнародного виробника пива та безалкогольних напоїв Carlsberg Ukraine найбільш активно зростає преміальний сегмент ринку.

Автор:
Тетяна Ковальчук