Carlsberg Ukraine наростив частку в сегменті преміального пива на 8,5%

У міжнародного виробника пива та безалкогольних напоїв Carlsberg Ukraine найбільш активно зростає преміальний сегмент ринку. За 8 місяців 2024 року частка пива преміальних брендів компанії зросла на 8,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, тоді як в сегменті мейнстриму — на 0,5%. Про це розповів гендиректор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін в інтерв’ю Delo.ua.

"Багато наших преміальних брендів сьогодні б'ють рекорди. Це флагман Grimbergen, бренди Tuborg, Carlsberg, Kronenbourg 1664. Їхні продажі повертаються на довоєнні обсяги, що свідчить про розвиток культури споживання пива", — уточнює співрозмовник видання.

Олег Хайдакін уточнює, що загальна частка Carlsberg Ukraine на українському ринку складає близько 30%. Його компанія та ще три великих національних гравці разом займають близько 80% ринку, все інше розділено між регіональними та крафтовими виробниками.

При цьому експорт пива Carlsberg Ukraine поки не перевищив довоєнний. Причина — експорт в Китай скоротився через логістичні проблеми, викликані повномасштабним російським вторгненням. Проте загальні його обсяги ростуть, особливо до ЄС. Цього року компанія вперше почала продавати пиво в Нідерландах і Норвегії, де отримала хороший ріст продажів.

Також за дев'ять місяців 2024 року деякі ринки виросли вп'ятеро порівняно з січнем-вереснем 2023 року, додає гендиректор компанії. Це Великобританія, Чехія, Австралія та Кіпр.

Carlsberg Ukraine експортує лише локальні бренди: "Львівське", "Арсенал", "Квас Тарас" тощо. Причинами росту продажів до ЄС є збільшення кількості переселенців з України, котрі звикли до вітчизняного пива, а також ріст інтересу європейців до всього українського загалом.

Carlsberg - одна із найбільших у світі пивоварних компаній, з ринковою капіталізацією на рівні $16 млрд (107 млрд данських крон). Продає пиво та безалкогольні напої майже в 150 країнах під десятками брендів, найпопулярнішими з яких є пиво Tuborg (15% всіх продаж, та Carlsberg — 10%). В Україні компанія володіє трьома пивзаводами - в Києві, Львові та Запоріжжі. З початку повномасштабного російського вторгнення Carlsberg Group інвестувала в країну близько 2,5 млрд грн.

Про найприбутковіші ніші пивоваріння, тренди ринку та майбутні інвестиції — читайте в ексклюзивному інтерв’ю генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакіна для Delo.ua.