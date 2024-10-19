Carlsberg Ukraine нарастил долю в сегменте премиального пива на 8,5%

У международного производителя пива и безалкогольных напитков Carlsberg Ukraine наиболее активно растет премиальный сегмент рынка. За 8 месяцев 2024 года доля пива премиальных брендов компании выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тогда как в сегменте мейнстрима – на 0,5%. Об этом рассказал гендиректор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин в интервью Delo.ua.

"Многие наши премиальные бренды сегодня бьют рекорды. Это флагман Grimbergen, бренды Tuborg, Carlsberg, Kronenbourg 1664. Их продажи возвращаются на довоенные объемы, что свидетельствует о развитии культуры потребления пива", — уточняет собеседник издания.

Олег Хайдакин отмечает, что общая доля Carlsberg Ukraine на украинском рынке составляет около 30%. Его компания и еще три крупных национальных игрока вместе занимают около 80% рынка, все остальное разделено между региональными и крафтовыми производителями.

При этом экспорт пива Carlsberg Ukraine пока не превысил довоенного. Причина — экспорт в Китай сократился из-за логистических проблем, вызванных полномасштабным российским вторжением. Однако общие его объемы растут, особенно в ЕС. В текущем году компания впервые начала продавать пиво в Нидерландах и Норвегии, где получила хороший рост продаж.

Также за девять месяцев 2024 года некоторые рынки выросли в пять раз по сравнению с январем-сентябрем 2023 года, добавляет гендиректор компании. Это Великобритания, Чехия, Австралия и Кипр.

Carlsberg Ukraine экспортирует только локальные бренды: "Львовское", "Арсенал", "Квас Тарас" и т.п. Причинами роста продаж в ЕС являются увеличение количества знакомых с отечественным пивом переселенцев из Украины, а также рост интереса европейцев ко всему украинскому в целом.

Carlsberg — одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний с рыночной капитализацией на уровне $16 млрд (107 млрд датских крон). Продает пиво и безалкогольные напитки почти в 150 странах под десятками брендов, наиболее популярными из которых является пиво Tuborg (15% всех продаж и Carlsberg — 10%). В Украине компания владеет тремя пивзаводами – в Киеве, Львове и Запорожье. С начала полномасштабного российского вторжения Carlsberg Group инвестировала в страну около 2,5 млрд грн.

О самых прибыльных нишах пивоварения, трендах рынка и будущих инвестициях — читайте в эксклюзивном интервью генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакина для Delo.ua.