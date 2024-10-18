Carlsberg Ukraine установит газовую когенерационную установку мощностью 1,5 МВт

Международный производитель пива и безалкогольных напитков Carlsberg Ukraine намерен установить на Киевском пивзаводе газовую когенерационную установку мощностью 1,5 МВт. Она будет работать на природном газу, из которого будет производить как электроэнергию, так и тепловую энергию. Об этом рассказал гендиректор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин в интервью Delo.ua.

По его словам, сейчас завод в Киеве потребляет импортируемую электроэнергию в случае дефицита в украинской энергосистеме. Поставленный из-за границы энергоресурс стоит примерно в полтора раза дороже произведенного в Украине. После запуска собственной когенерационной установки стоимость производимой ею электроэнергии будет колебаться в пределах между импортированной и украинской.

После полномасштабного вторжения изготовитель пива установил дизель-генераторы на всех своих пивзаводах. Однако это вынужденное решение, поскольку произведенный ими киловатт электроэнергии самый дорогой — он стоит в 2-3 раза больше в сравнении с ресурсом из сети.

Кроме того, Carlsberg идет к сокращению углеродного следа до нуля, и генерация электричества из дизельного горючего не отвечает его приоритетам по безопасности окружающей среды.

"Газовая когенерационная установка экологичнее дизель-генераторов, поэтому наш выбор очевиден", — констатирует Олег Хайдакин.

Carlsberg — одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний с рыночной капитализацией на уровне $16 млрд ( 107 млрд датских крон). Продает пиво и безалкогольные напитки почти в 150 странах под десятками брендов, наиболее популярными из которых является пиво Tuborg (15% всех продаж и Carlsberg — 10%). В Украине компания владеет тремя пивзаводами – в Киеве, Львове и Запорожье. С начала полномасштабного российского вторжения Carlsberg Group инвестировала в страну около 2,5 млрд. грн.

О самых прибыльных нишах пивоварения, трендах рынка и будущих инвестициях — читайте в эксклюзивном интервью генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакина для Delo.ua.