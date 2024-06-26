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Производитель пива Carlsberg открыл в Украине крафтовую пивоварню
Компания Carlsberg Ukraine, которая является одним из лидеров пивного рынка Украины, открыла во Львове крафтовую пивоварню под названием KLEПКА.
Об этом рассказал генеральный директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин, передает Liga.net.
Он отметил, что в компании пока только разбираются, как именно нужно работать в этом направлении.
"Для нас это эксперимент, что-то новое. Мы рассматриваем разные направления. Мы делаем крафтовое пиво, но с экспертизой большой пивоварни, которая имеет опыт. Там работает наш пивовар, который разрабатывает рецепты для мини-пивоварни. Сегодня мы видим, что она себя окупает и имеет очень хорошие отзывы от наших клиентов", – сказал Хайдахин.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также гендиректор Carlsberg Ukraine рассказал, что в пивоварне варят четыре сорта пива: weizen (пшеничное пиво), golden ale (золотой эль), milk stout (молочный стаут), ipa (индийский пейл-эль).
Общий объем – 2000 дал в месяц.
При этом в бутылки пиво не разливают – его можно попробовать либо в самой пивоварне, либо в крафтовых барах Львова.
На вопрос, может ли этот эксперимент превратиться в сеть заведений, генеральный директор ответил, что в компании пока изучают этот опыт, и если такие заведения будут интересны с финансовой точки зрения, то будут развивать проект и дальше.
Напомним, в июне 2023 года датский пивоваренный концерн Carlsberg Group подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, представленного пивоваренной компанией "Балтика", и ожидал согласования со стороны местных властей.
В июле российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ взяла под контроль долю пивной компании Carlsberg, а также российскую дочернюю компанию французского производителя йогуртов Danone.
В ноябре того же года Carlsberg обвинил РФ в воровстве активов и отказался от соглашения с российским правительством.
Фото: ua.depositphotos.com