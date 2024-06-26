Производитель пива Carlsberg открыл в Украине крафтовую пивоварню

Компания Carlsberg Ukraine, которая является одним из лидеров пивного рынка Украины, открыла во Львове крафтовую пивоварню под названием KLEПКА.

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Об этом рассказал генеральный директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакин, передает Liga.net.

Он отметил, что в компании пока только разбираются, как именно нужно работать в этом направлении.

"Для нас это эксперимент, что-то новое. Мы рассматриваем разные направления. Мы делаем крафтовое пиво, но с экспертизой большой пивоварни, которая имеет опыт. Там работает наш пивовар, который разрабатывает рецепты для мини-пивоварни. Сегодня мы видим, что она себя окупает и имеет очень хорошие отзывы от наших клиентов", – сказал Хайдахин.

Также гендиректор Carlsberg Ukraine рассказал, что в пивоварне варят четыре сорта пива: weizen (пшеничное пиво), golden ale (золотой эль), milk stout (молочный стаут), ipa (индийский пейл-эль).

Общий объем – 2000 дал в месяц.

При этом в бутылки пиво не разливают – его можно попробовать либо в самой пивоварне, либо в крафтовых барах Львова.

На вопрос, может ли этот эксперимент превратиться в сеть заведений, генеральный директор ответил, что в компании пока изучают этот опыт, и если такие заведения будут интересны с финансовой точки зрения, то будут развивать проект и дальше.

Напомним, в июне 2023 года датский пивоваренный концерн Carlsberg Group подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, представленного пивоваренной компанией "Балтика", и ожидал согласования со стороны местных властей.

В июле российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ взяла под контроль долю пивной компании Carlsberg, а также российскую дочернюю компанию французского производителя йогуртов Danone.

В ноябре того же года Carlsberg обвинил РФ в воровстве активов и отказался от соглашения с российским правительством.

Фото: ua.depositphotos.com