Виробник пива Carlsberg відкрив в Україні крафтову броварню

Компанія Carlsberg Ukraine, яка є одним із лідерів пивного ринку України, відкрила у Львові крафтову броварню під назвою KLEПКА.

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Про це розповів генеральний директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін, передає Liga.net.

Він зазначив, що у компанії поки що тільки розбираються, як саме потрібно працювати в цьому напрямку.

"Для нас це експеримент, щось нове. Ми розглядаємо різні напрямки. Ми робимо крафтове пиво, але з експертизою великої пивоварні, яка має досвід. Там працює наш пивовар, який розробляє рецепти для мініброварні. Сьогодні ми бачимо, що вона себе окупає і має дуже гарні відгуки від наших клієнтів", – сказав Хайдахін.

Також гендиректор Carlsberg Ukraine розповів, що у броварні варять чотири сорти пива: weizen (пшеничне пиво), golden ale (золотий ель), milk stout (молочний стаут), ipa (індійський пейл-ель).

Загальний обсяг – 2000 дал на місяць.

При цьому у пляшки пиво не розливають - його можна спробувати або у самій броварні, або у крафтових барах Львова.

На запитання, чи може цей експеримент перетворитись у мережу закладів, генеральний директор відповів, що у компанії поки що вивчають цей досвід, і якщо такі заклади будуть цікаві з фінансового погляду, то розвиватимуть проєкт і надалі.

Нагадаємо, у червні 2023 року данський пивоварний концерн Carlsberg Group підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, представленого пивоварною компанією "Балтика", та чекав на погодження з боку місцевої влади.

У липні російський лідер Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого РФ взяла під контроль частку пивної компанії Carlsberg, а також російську дочірню компанію французького виробника йогуртів Danone.

У листопаді того ж року Carlsberg звинуватив РФ у крадіжці активів та відмовився від угоди з російським урядом.

Фото: ua.depositphotos.com