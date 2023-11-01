Carlsberg обвиняет РФ в воровстве активов и отказывается от соглашения с российским правительством

Гендиректор пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что компания разорвала все связи со своим бизнесом в России и отказывается от соглашения с правительством РФ.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что датская группа с прошлого года пытается продать свою дочернюю компанию "Балтика" в России, идя по стопам многих других западных компаний, ушедших с российского рынка после ее вторжения в Украину.

Однако после того, как в июне компания объявила, что нашла покупателя для своего бизнеса, в следующем месяце российский диктатор Владимир Путин отдал приказ временно арестовать долю Carlsberg в местной пивоварне.

"Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным", - сказал Ааруп-Андерсен.

Carlsberg имел восемь пивоварен и около 8400 сотрудников в России, а в прошлом году списал стоимость Балтики на 9,9 миллиарда датских крон (1,41 миллиарда долларов). В 2022 году компания выпустила 197,42 млн. декалитров пива и пивных напитков, что делает ее второй по объемам в РФ.

Ааруп-Андерсен сказал, что из-за ограниченного взаимодействия с руководством "Балтики" и российскими властями с июля Carlsberg не смог найти ни одного приемлемого решения.

"Мы не собираемся заключать соглашения с российским правительством, которые каким-то образом оправдывают незаконный захват нашего бизнеса", - сказал Ааруп-Андерсен.

В этом месяце Carlsberg в ответ разорвала лицензионные соглашения для своих брендов в России, которые позволили "Балтике" производить и продавать продукцию Carlsberg в стране-агрессоре.

"Когда эти лицензии закончатся вместе со льготным периодом, им больше не разрешается производить какой-либо из наших продуктов. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но это наши ожидания", - отметил Ааруп-Андерсен.

В соответствии с указом, подписанным российским л Путиным, РФ взяла под контроль долю пивной компании Carlsberg.

Министерство финансов России сообщило, что временным управляющим, осуществляющим полномочия собственника, за исключением полномочий по распоряжению имуществом, назначено Росимущество – федеральное агентство государственного имущества.

"В то же время введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

В июне датский пивоваренный концерн Carlsberg Group подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, представленного пивоваренной компанией "Балтика", и ожидал согласования со стороны местных властей.