Carlsberg розриває ліцензійні угоди в Росії

Датська пивоварня Carlsberg заявила у вівторок, що розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, у відповідь на те, що у липні Кремль наказав конфіскувати російську частку Carlsberg у місцевій пивоварній компанії "Балтика".

Про це пише Reuters.

Carlsberg поінформував "Балтику" про те, що ліцензійні угоди, які дозволяли їй виробляти, продавати та продавати всю продукцію Carlsberg Group, включаючи міжнародні та регіональні бренди, були припинені.

Carlsberg мав вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а минулого року списав кошти на "Балтику" на суму 9,9 мільярда крон (1,39 мільярда доларів).

"Ми прийшли до висновку, що наразі не бачимо шляху до переговорного рішення щодо виходу з Росії. Ми відмовляємося бути примушеними до угоди на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу в Росії", — йдеться в заяві Carlsberg.

"Балтика" намагалася ігнорувати будь-які запити Carlsberg про припинення доступу до таких брендів, як Tuborg і Kronenbourg, але вона зможе продавати наявні запаси від Carlsberg до 1 квітня 2024 року.

У Carlsberg зазначили, що наразі незрозуміло, якими будуть наступні кроки щодо "Балтики".

Повідомляється, Росія також конфіскувала дочірню компанію французького виробника йогуртів Danone, цим самим продемонструвавши ризики для західних компаній, яким не вдалося вийти з Росії після її вторгнення в Україну.

Інші компанії, які залишають Росію через її вторгнення в Україну, зіткнулися з труднощами у збереженні контролю над своїми товарними знаками та брендами, повідомляє Reuters.

Зауважимо, у другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Такі дані нового моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".

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