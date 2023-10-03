Carlsberg разрывает лицензионные соглашения в России

Датский пивоваренный завод Carlsberg заявил во вторник, что разорвал лицензионные соглашения для своих брендов в России, в ответ на то, что в июле Кремль приказал конфисковать российскую долю Carlsberg у местной пивоваренной компании "Балтика".

Об этом пишет Reuters.

Carlsberg сообщил "Балтике" о том, что лицензионные соглашения, позволявшие ей производить, продавать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды, были прекращены.

Carlsberg имел восемь пивоварен и около 8400 сотрудников в России, а в прошлом году списал средства на "Балтику" на сумму 9,9 миллиарда крон (1,39 миллиарда долларов).

"Мы пришли к выводу, что пока не видим пути к переговорному решению по выходу из России. Мы отказываемся быть принужденными к соглашению на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России", - говорится в заявлении Carlsberg.

"Балтика" пыталась игнорировать любые запросы Carlsberg о прекращении доступа к таким брендам, как Tuborg и Kronenbourg, но сможет продавать имеющиеся запасы от Carlsberg до 1 апреля 2024 года.

В Carlsberg отметили, что пока непонятно, какими будут следующие шаги по "Балтике".

Россия также конфисковала дочернюю компанию французского производителя йогуртов Danone, тем самым продемонстрировав риски для западных компаний, которым не удалось выйти из России после ее вторжения в Украину.

Другие компании, покидающие Россию из-за ее вторжения в Украину, столкнулись с трудностями в сохранении контроля над товарными знаками и брендами, сообщает Reuters.

Заметим, что во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. Таковы данные нового мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".

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