Ресторани швидкого харчування, німецькі автомобілі, відеоігри - які великі компанії вийшли з РФ в квітні

У другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Такі дані нового моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".

Серед компаній, які нещодавно пішли з Росії, - Mercedes-Benz, Henkel, KFC, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

Також в Росії більше не працюють AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Kone (ідентифіковано з запізненням, вийшли у 2022 році), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity.

KSE Institute

За інформацією KSE Institute, близько 37,8% компаній вже заявили про вихід з ринку Росії або призупинили свою діяльність. Водночас 38,9% все ще залишаються працювати в країні-агресорі, 16,0% вичікують і лише 7,3% здійснили повний вихід.

“Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 8 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ”, - йдеться в моніторингу.

Станом на кінець квітня 2023 року компанії з 35 країн і 36 галузей вже вийшли.

233 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 395,4 тис осіб персоналу, $55,4 млрд річного доходу, $40,1 млрд капіталу та $49,2 млрд активів.

Як ми повідомляли раніше, німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії.

Також з’явилася інформація, що південнокорейська компанія, яка спеціалізується на виробництві автомобілів, Hyundai Motor Co планує покинути російський ринок і продати свої виробничі підприємства.