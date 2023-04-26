Mercedes-Benz випустить останню модель авто з двигуном внутрішнього згоряння

Компанія Mercedes-Benz у вівторок представила свою останню нову модель покоління E-Class з двигуном внутрішнього згоряння. Авто буде виготовлятися в Німеччині та Китаї та надійде в продаж у Європі в третій квартал цього року.

Подальші моделі E-Class будуть побудовані на новій платформі, адаптованій для автомобілів з акумуляторним живленням, хоча це покоління вже буде доступне як гібрид, пише Reuters.

Він надійде в продаж у США до кінця року та в Китаї на початку 2024 року.

Автомобіль буде оснащено інформаційно-розважальним гіперекраном у передній частині автомобіля, розважальною системою для задніх сидінь і проекцією зірки "Мерседес" у стоп-ліхтарях, з опціями розваг, адаптованими для аудиторії на ринках від Європи до Південної Кореї та Китаю.

Mercedes-Benz націлений на глобальні продажі виключно електричних акумуляторів до 2030 року, але відмовився від цієї амбіції, додавши, що буде прагнути робити це лише там, де дозволяють ринки.

Ще у липні 2021 року компанія заявила, що скорочує інвестиції в двигуни внутрішнього згоряння та гібридні технології на 80% у період з 2019 по 2026 роки та інвестує 40 мільярдів євро (44 мільярди доларів) в електрифікацію з 2022 по 2030 рік.

Окрім Mercedes, інші виробники автомобілів теж почали озвучувати перехід на гібриди. Зокрема Volkswagen оголосив, що Golf 8 стане останньою версією автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

BMW залишив свої варіанти відкритими, не вказуючи дати виходу з двигунів внутрішнього згоряння. З 2024 року він припинить виробництво двигунів внутрішнього згоряння в Німеччині, але все одно буде виробляти автомобілі з двигунами, імпортованими з інших країн.

На початку місяця Mercedes-Benz повідомила про помірне зростання продажів у першому кварталі 2023 року завдяки електромобілям та автівкам преміум-класу.