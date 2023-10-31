Россия запретила западным компаниям выводить доходы от продажи активов в валюте - FT

Россия запретила западным компаниям, продающим свои российские активы, выводить доходы в долларах и евро, введя дополнительный валютный контроль, пытаясь поддержать ослабление рубля.

Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что выходящие из России западные компании должны договориться о цене продажи в рублях, иначе, если продавцы будут настаивать на получении иностранной валюты, они столкнутся с задержками и даже потерями сумм, которые можно перевести за границу.

В начале этого месяца президент Владимир Путин подписал указ, заставляющий 43 компании продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке.

Издание пишет, что новые ограничения подчеркивают обеспокоенность Москвы по поводу того, что рубль продолжает обесцениваться, поскольку ее экономика борется с санкциями Запада, введенными в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в прошлом году. В этом году рубль обесценился более чем на 20 процентов по отношению к доллару, превысив 100 рублей за доллар в августе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что обязанностью каждого правительства является создание выгодных условий для своей валюты, чем, собственно, и начала заниматься Россия. Он добавил, что когда речь зашла о выходе иностранных компаний, Россия руководствовалась только собственными интересами и выгодами.

Когда рубль начал ослабевать в июле, российские власти впервые ввели ограничения на то, как покидающие страну компании могли забрать с собой доходы от продажи, говорится в документе, опубликованном правительственным подкомитетом по иностранным инвестициям, одобрение которого требуется для операций с западными странами.

Западным компаниям было предложено два варианта продажи своих активов в иностранной валюте: перевод денег на счет типа "С" со строгими ограничениями в российском банке или перевод средств на счет за рубежом - в этом случае сумма должна была выплачиваться несколькими частями.

Кроме того, продавец мог обналичить в рублях и сразу получить всю сумму на обычный российский банковский счет. Но первые два варианта на практике были дополнительно ограничены с точки зрения объема и частоты платежей за границу, поскольку власти пытались вынудить компании вести бизнес в рублях.

Заметим, что Россия увеличивает расходы на войну против Украины на фоне падения экспортных поступлений. Вместе эти факторы усиливают давление на российский валютный рынок, и без того страдающий западными санкциями и эскалацией оттока капитала. В результате в середине августа курс российского рубля по отношению к доллару США упал до 16-месячного минимума.