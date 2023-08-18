Правительство РФ надавит на экспортеров, чтобы остановить обвал рубля - Bloomberg

Российское правительство решило воздержаться от усиления ограничений на движение капитала, вместо этого будет побуждать экспортеров отдавать большую часть своих иностранных доходов, чтобы помочь стабилизировать курс рубля.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В Кремле провели несколько секретных встреч между правительством и лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. По результатам таких переговоров было решено разработать план неофициальных мер контроля над капиталом.

Под каждую крупную компанию будут разрабатывать индивидуальные принципы, которые будут выходить за рамки обязательной продажи иностранных доходов и включать переводы в твердой валюте, такие как выплата дивидендов и ссуд.

В зависимости от курса рубля, государственный контроль над капиталом все еще может быть менять формат. После падения рубля в первые месяцы полномасштабного вторжения валюту спас рост цен на нефть.

Тогда некоторые ограничения на валютном рынке в РФ сняли. Сейчас же мир отказывается от российских энергоносителей, поэтому правительство страны-агрессора разрабатывает новые варианты, как спасти экономику.

Напомним, 14 августа, российский рубль резко упал, впервые с прошлогодней весны превысив планку в 100 рублей за доллар. Это побудило Центральный банк России повысить ключевую процентную ставку на 350 базисных пунктов с 8,5 до 12%.

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