Из-за войны российский рубль скатился до 16-месячного минимума

Россия увеличивает расходы на войну против Украины на фоне падения экспортных поступлений. Вместе эти факторы усиливают давление на российский валютный рынок, и без того страдающий от западных санкций и эскалацией оттока капитала. В результате в середине августа курс российского рубля по отношению к доллару США упал до 16-месячного минимума.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Курс российского рубля к доллару США

Российская валюта потеряла примерно 25% своей стоимости в течение 2023 года и ослабла до 100 рублей за доллар. Падение компенсировало рост рубля в прошлом году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину последовало резкое повышение цен на нефть и газ.

Почему дешевеет российская валюта

В последние недели падение ускорилось после того, как западные санкции ограничили приток капитала, а европейские страны отказались от импорта российских энергоносителей, уменьшив доходы, которые страна получает от продажи нефти.

Увеличение расходов на войну на выплаты семьям ликвидированных в Украине оккупантов поначалу положительно повлияло на внутреннюю экономику РФ. Но впоследствии увеличило дефицит бюджета, толкнув курс национальной валюты вниз.

Всплеск издержек привел к 20% росту годового импорта в первой половине 2023 года.

Кроме того, рубль реагирует на события в РФ и на оккупированных территориях. Так, российские банки начали резко поднимать курсы валют на фоне оказавшегося неудачным мятежа "вагнеровцев". Тогда доллар за сутки в среднем прибавил 20-30 рублей, евро – 10-15 рублей. После объявления мятежа резко обрушились акции российских компаний.

Российский валютный рынок также традиционно отреагировал на события в Крыму – взрывы на Керченском мосту. Национальная валюта начала терять в цене по отношению к доллару США и евро.

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