"Задвухсотить" рубль. Насколько глубоким будет падение "деревянного" и долго ли может его удерживать страна-агрессор

В середине августа украинцы могли со злорадством наблюдать, как российский рубль подешевел до одного цента . Российский центробанк сразу пошел на повышение учетной ставки, но это имело краткосрочный эффект. Delo.ua вместе с экспертами анализирует, какие перспективы обесценивания имеет валюта страны-агрессора и заплатит ли кремль за войну глубоким финансово-экономическим крахом.

С начала 2023 г. по состоянию на конец августа российский рубль обесценился на 23%. Главные причины – значительный отток валюты и наложенные на рф международные финансовые и экономические санкции, направленные также и на российский экспорт, что сокращает поступление инвалюты. Даже в случаях, когда россии удавалось продавать энергоносители, делать это приходилось с огромным дисконтом и опять же не за доллары, а за нацвалюту стран-покупателей.

Благодаря стремительной девальвации рубль вошел в тройку самых слабых валют развивающихся стран, став в одну шеренгу с турецкой лирой и аргентинским песо. Отметим, что сразу после разрешения кремлем великой войны против Украины рубль обесценился более чем вдвое, достигнув отметки 120 руб./$.

История падения рубля с марта этого года. Самое большое падение – начало большой войны против Украины

В первые дни широкомасштабного вторжения российский центробанк ввел ряд жестких ограничений. Экспортеров обязали продавать значительную часть валютной выручки в ограниченный срок, а продавать валюту населению, напротив, прекратили. Благодаря этому тогда рубль удалось укрепить до 50 руб./$ и 53 руб./€.

Через несколько месяцев ограничения начали постепенно снимать, что снова потянуло рубль вверх. Однако, особенно показательно "деревянный" начал обесцениваться именно летом этого года, из-за чего центробанк россии даже вынужден был 15 августа поднять учетную ставку на 350 базовых пунктов с 8,5% – до 12%. Там прямо заявили: годовая инфляция составила 4,4% из-за санкций и расходов на войну.

На графике видно, как эффект от решения центробанка россии был краткосрочным: рубль равномерно пошел вниз. Сейчас он котируется на уровне 90-95 руб./$

Для сравнения: в марте прошлого года, когда большая война против Украины только началась, центробанк россии поднял учетную ставку с 9,5% до 20%. Впрочем, аналитики по всему миру немедленно начали отмечать, что такой шаг, как тогда, так и сейчас, будет иметь краткосрочный эффект, поскольку фундаментальные причины падения курса рубля никуда не делись.

Повышение учетной ставки – это всегда палка о двух концах. С одной стороны, возможно хоть на время обуздать обесценение рубля и инфляцию (ЦБ за счет повышения ставки пытается удержать ее на уровне 4%). С другой – это приводит к росту кредитных ставок местным производителям, что отрицательно сказывается на ВВП.

Кстати, в Украине война также спровоцировала инфляцию и обесценивание гривны. Однако НБУ поддерживает стабильность гривны, несмотря на всевозможные ограничения, интервенциями на межбанке за счет международных резервов, которые пополняются благодаря международной финансовой поддержке (в настоящее время в распоряжении НБУ почти $42 млрд). У страны-агрессора такой поддержки, конечно, нет.

Да, центробанк рф поднял ключевую ставку, но на самом деле на выравнивание рубля повлияла принудительная продажа валюты, введенная для российских экспортеров (главным образом – минеральных удобрений). Отметим, что для этого путин встречался с представителями бизнеса лично, что свидетельствует о остроте проблемы.

Другими словами, центробанк рф и кремль хотят во что бы то ни стало удержать стабильность рубля. В первую очередь за счет искусственных манипуляций. Путинскому режиму необходимо удержать стабильность нацвалюты хотя бы до марта следующего года – президентских выборов. Даже несмотря на то, что реальных выборов в России не происходит, пропаганде потребуется красивая картинка, в том числе и по курсу рубля. Впрочем, опрошенные нами эксперты считают, что даже если этот план удастся реализовать, после рубль может подешеветь вдвое - до 180-200 руб./$.

Собственно, для этого созданы все условия: производство идет на убыль, а ресурсы по максимуму отдаются не на развитие экономики, а на финансирование войны против Украины. В конце концов, импортные товары при такой существенной девальвации рубля окажутся далеко за пределами покупательной способности рядовых россиян. И не поможет здесь даже продажа энергоносителей, на которые россия привыкла полагаться.

Нефть за рупии и юани приводит к дефициту доллара и евро

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко подтверждает: девальвация рубля является следствием санкций против россии. Из-за эмбарго на продажу нефти в ЕС россияне продают нефть в страны Азии за местные валюты, что приводит к дефициту свободно конвертируемых валют и таким образом оказывает давление на курс рубля.

Эксперт говорит, что доходы россии от продажи нефти и нефтепродуктов упали где-то на 40%, а от продажи газа – вдвое. Часть нефти (30-40%) продается по определенным схемам через дочерние компании в ОАЭ, а другая часть идет на рынки азиатских стран.

"Россияне продают нефть по определенному курсу к доллару и евро за рупии и юани. А что они потом будут делать с этими рупиями и юанями, непонятно. У них значительно ухудшается валютная корзина и качество валютной корзины снижается, поэтому у россии значительный дефицит свободноконвертируемой валюты." И это приводит к девальвации рубля", – говорит Омельченко.

Эксперт соглашается с тем, что российские финансовые власти перед президентскими выборами будут пытаться удержать курс рубля, чтобы он не превысил психологическую отметку 100 руб./$.

"Они будут держать курс за счет повышения учетной ставки до 16-18%. Но это сделает невозможным рост российской экономики. Поэтому они предстали перед такой жесткой дилеммой в результате именно санкций против них за развязанную войну", – говорит Омельченко.

По рублю бьют санкции против банков и ожидания решений ЦБ

Бывший член совета Нацбанка Виталий Шапран добавляет, что проблема с курсом российского рубля произошла в результате санкций против российских банков.

"Убегая от риска заморозки средств от экспорта нефти и газа, россияне перевели расчеты в местные валюты и рубли. Кроме того, дисконт между маркой Brent и Urals остается достаточно высоким, по факту нефть из россии продается на 20-25% ниже мировых цен. К этому добавилось, что в россии было принято административное решение снизить добычу, чтобы не обвалить цены на Urals", – говорит он.

На этом фоне после подрыва российского танкера возле Керчи взлетели цены на фрахт судов, как танкеров, так и зерновозов. "Многие международные компании хотят обслуживать опасные рейсы из России, поэтому уменьшается нетто-экспорт, то что они получают на счета за минусом транспортных расходов", – говорит Шапран.

По его словам, дополнительное давление на рубль идет и от ожидания банков по изменению учетной ставки центробанка рф, хотя это и психологический "спящий" фактор, но разговоры о нем шли с мая 2023 года.

Шапран считает, что монетарная власть россии имеет определенный резерв для удержания курса на средства введения обязательной продажи валютной выручки, запрета на вывоз капитала и ограничения операций по перестрахованию рисков.

"Это все, что осталось – удерживать курс за счет экспортеров и банкиров, ликвидная часть ЗВР в ЦБ рф довольно скудная, поэтому при первом же колокольчике в августе 2023 года они подняли учетную ставку. Временно это приостановит девальвацию рубля, но не спасет его в долгосрочной перспективе", – отмечает Шапран.

Чтобы удержать рубль, центробанк будет поднимать учетную ставку. Это сделает невозможным восстановление экономики, но желание сражаться у кремля не исчезнет.

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин соглашается с тем, что главной причиной стремительной девальвации рубля есть дефицит свободно конвертируемых валют. Поскольку основные источники поступления валюты в россию – это продажа энергоносителей, а 80% нефти продается за юани, в стране возник дефицит валюты, что привело к резкому удешевлению рубля.

"Как рф пытается выйти из этой ситуации? Она увеличила учетную ставку до 12%, чем сделала более дорогие деньги. Таким образом она связала определенный объем рублей на корреспондентских счетах российских банков и как следствие это несколько снизило общий объем давления на валюту. Но вряд ли это кардинально что-нибудь изменит, потому что валюты все равно в страну поступает мало, а импорт никто не отменяет", – говорит Пендзин.

По его мнению, процесс падения курса рубля продолжится, хотя, может быть, темпы и замедлятся. По словам эксперта, сейчас россияне начали продавать золото через швейцарские банки, однако золотовалютных резервов у кремля не хватит, чтобы удержать курс стабильным.

"Я думаю, в некоторой степени действительно вполне возможно, что они будут путем активной продажи золота пытаться обеспечить поступление свободноконвертируемой валюты в страну. Но все равно это не пересилит тот объем, который нужен россии, чтобы обеспечить в полном объеме необходимый объем валюты, который необходим импорта. Поэтому я думаю, что этот курс будет проседать и дальше", – говорит Пендзин.

Другим возможным инструментом, по мнению эксперта, будет поднятие российским центробанком ключевой ставки до уровня первых месяцев полномасштабной войны. Это действительно может остановить падение курса и даже начнет его исправлять за счет того, что будет создан неестественный дефицит рублей в экономике.

Однако этот путь приведет к удорожанию кредитов и их недоступности, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, из-за чего российская экономика будет медленнее развиваться или даже падать в объемах.

В то же время эксперт сомневается, что экономические проблемы как-то повлияют на желание кремля продолжать войну в Украине. Вероятнее всего, война будет поддерживаться ценой снижения уровня жизни россиян. Он считает, что пока у россии будут партнеры, которые будут покупать у нее энергоресурсы и обеспечивать поступление хоть какой-то валюты, до тех пор у кремля будут оставаться источники финансирования российской военной машины.

Есть страны, которые наращивают общий объем экономических отношений с россией. И это дает окно возможностей для российской экономики. Не упасть, не умереть, а продолжать генерировать объемы, необходимые для работы военной машины. Речь идет только об инфляции, о снижении уровня жизни. Это увеличит количество людей, которые будут тихо ныть на кухнях вечером после работы", – резюмирует Пендзин.

Не нужно ждать от них протестов, как и любых других действий, которые могли бы хоть что-нибудь изменить во внешней политике российского руководства.