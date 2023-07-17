Москва захватила российских "дочек" Danone и Carlsberg Baltika, - FT

Согласно указу, подписанному российским лидером Владимиром Путиным, РФ взяла под контроль российскую дочернюю компанию французского производителя йогуртов Danone, а также долю пивной компании Carlsberg.

Об этом сообщила британская ежедневная газета Financial Times, назвав событие "захватом".

В указе говорится, что иностранные пакеты акций Danone Russia и пивзаводов "Балтика" переходят во "временное управление" "Росимущества".

"Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Россия захватывает дочерние компании западных компаний после того, как она приобрела финскую Fortum и немецкую Uniper в апреле", – отмечают в FT.

В Кремле утверждают, что хотят таким образом "конфисковать" активы компаний, пришедших в РФ из "недружественных стран".

Известно, что Carlsberg и Danone объявляли о планах выйти из РФ, но удалось ли им это, не сообщали. Решения Москвы для обеих компаний было неожиданностью, они планируют выяснить подробности.

Недавно Danone объявила, что планирует вывести с российского рынка часть брендов. Речь идет о таких торговых марках, как Activia, Alpro, Actimel и Danone. С начала года российский бизнес Danone принес компании 5% чистых продаж. В России компания представлена брендами: "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, " Малютка".