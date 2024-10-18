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Carlsberg Ukraine встановить газову когенераційну установку потужністю 1,5 МВт
Міжнародний виробник пива та безалкогольних напоїв Carlsberg Ukraine планує встановити на Київському пивзаводі газову когенераційну установку потужністю 1,5 МВт. Вона використовуватиме природний газ, з якого вироблятиме як електроенергію, так і теплову енергію. Про це розповів гендиректор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін в інтерв’ю Delo.ua.
За його словами, зараз завод у Києві споживає імпортовану електроенергію у випадках дефіциту в українській енергосистемі. Енергоресурс з-за кордону коштує приблизно в півтора раза дорожче за вироблений в Україні. Після запуску власної когенераційної установки вартість виробленої нею електроенергії коливатиметься в межах між імпортованою та українською.
Після повномасштабного вторгнення виробник пива встановив дизель-генератори на всіх своїх пивзаводах. Проте це вимушене рішення, оскільки вироблений ними кіловат електроенергії найдорожчий — він коштує у 2-3 рази більше за ресурс з мережі.
Крім того, Carlsberg йде до скорочення вуглецевого сліду до нуля, і генерація електрики з дизельного пального не відповідає його пріоритетам щодо безпеки навколишнього середовища.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Газова когенераційна установка екологічніша за дизель-генератори, тож наш вибір є очевидним", — констатує Олег Хайдакін.
Carlsberg - одна із найбільших у світі пивоварних компаній, з ринковою капіталізацією на рівні $16 млрд (107 млрд данських крон). Продає пиво та безалкогольні напої майже в 150 країнах під десятками брендів, найпопулярнішими з яких є пиво Tuborg (15% всіх продаж, та Carlsberg — 10%). В Україні компанія володіє трьома пивзаводами - в Києві, Львові та Запоріжжі. З початку повномасштабного російського вторгнення Carlsberg Group інвестувала в країну близько 2,5 млрд грн.
Про найприбутковіші ніші пивоваріння, тренди ринку та майбутні інвестиції — читайте в ексклюзивному інтерв’ю генерального директора Carlsberg Ukraine Олега Хайдакіна для Delo.ua.