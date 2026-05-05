Проект на 610 млн грн: на "Львовской пивоварне" запустили новую производственную линию Carlsberg (ФОТО)

5 мая на "Львовской пивоварне" ввели в эксплуатацию новую баночную линию, в которую компания Carlsberg Ukraine инвестировала 610 млн. грн. Реализация проекта длилась полтора года в условиях полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Львовский областной совет.

В мероприятии приняли участие представители Carlsberg Group, датские дипломаты и чиновники областных и городских властей.

"Сегодня очень символическая дата… мы запускаем проект, который поддерживает устойчивость Украины во время ее борьбы за независимость. Carlsberg поддерживает Украину и продолжает инвестировать и развиваться. В целом с начала полномасштабного вторжения Carlsberg Group инвестировала в Украину 4,4 млрд грн… общий ежегодный размер уплаченных налогов Carl Якоб Ааруп-Андерсен.

Новая линия позволит увеличить производственные мощности предприятия на 38%, а также улучшить показатели энергоэффективности и экологичности. И.о. главы Львовского областного совета Юрий Холод отметил, что такие инвестиции свидетельствуют о доверии международного бизнеса к экономике Украины и способствуют созданию новых рабочих мест.

Новая линия позволит увеличить производственные мощности на 38%/Фото: Львовский областной совет



Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул значение проекта для общества: "Это важно для города. Потому что речь идет о 610 млн грн инвестиций во Львов, новые возможности для одного из старейших предприятий города, рабочие места, налоги и более сильную экономику во время войны".

На "Львовской пивоварне" ввели в эксплуатацию новую баночную линию/Фото: t.me/andriysadovyi

На предприятии отмечают, что деятельность Carlsberg Ukraine является примером социально ответственного бизнеса: компания реализует гуманитарные инициативы и приобщается к восстановлению и реабилитации пострадавших от войны. А также партнер реабилитационного центра UNBROKEN во Львове.

