Сезон лохини в Україні: як надлишок пропозиції обвалить ціни на популярну ягоду

Українська лохина може різко здешевшати вже цього сезону. Причиною є надлишок нових плантацій та велика кількість ягоди на ринку, що створює ризики для прибутків виробників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AgroTimes.

Головними факторами впливу стануть збільшення площ насаджень, закладених у попередні роки, та неоднорідна ситуація з урожаєм через весняні заморозки.

Поточні роздрібні ціни на імпортну лохину, які сягають близько 1,5 тис. грн/кг, не є показовими для майбутнього сезону.

Як зазначає експертка ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва у матеріалі для "Садівництво по-українськи", реальний баланс попиту та пропозиції сформується лише після виходу на ринок масових партій вітчизняної ягоди.

Виробники остерігаються, що надлишок пропозиції в пікові періоди збору може обвалити ціну до критичної позначки у 200 грн/кг, що поставить під загрозу рентабельність багатьох господарств.

Також, за словами експертки, погодні умови цього року внесли суттєві корективи у плани аграріїв.

"Наскільки я знаю, на Харківщині лохина практично вся вимерзла. На Полтавщині також були проблеми", — зазначила Гусєва.

Натомість західні регіони країни звітують про кращий стан насаджень. Проте загальний стан галузі залишається тривожним: лохина, на відміну від полуниці, технічно складніша у захисті від заморозків, оскільки масштабні насадження майже неможливо укрити агроволокном.

Загалом ринок входить у сезон із суперечливими сигналами: з одного боку — дефіцит через втрати в окремих областях, з іншого — загроза цінового піке через системне розширення пропозиції в період масового збору.

Нагадаємо, сезон лохини в Україні 2025 року розпочався з ціни 300–450 грн/кг, а завершився на рівні 200–270 грн/кг. У розпал продажів ягоди продавалися по 100–150 грн/кг. Це майже вдвічі більше, ніж у минулому році.