"Аврора" заробила 16 млрд грн і шукає мережі для поглинання: скільки платять

“Аврора” у першому кварталі 2026 року збільшила товарообіг до 16,1 млрд грн з ПДВ, що на 27% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Компанія також розширила мережу та посилила інвестиційну активність.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Тарас Панасенко співзасновник та генеральний директор (CEO) мережі мультимаркетів "Аврора".

Як працює "Аврора" у 2026 році

За цей період мережа розширилася до 1851 магазину, відкривши ще 59 нових торгових точок. Податкові відрахування перевищили 2,5 млрд грн, що на 19,4% більше у річному вимірі.

"Які результати Аврори за Q1 2026. Тримаємо темп. Товарообіг 16,1 млрд грн з ПДВ. +27% до Q1 2025. Мережа: 1851 магазин на кінець березня. 59 нових магазинів за квартал. Податки понад 2,5 млрд грн. +19,4% до Q1 2025. Працюємо в білу, це принципово!", - написав він.

Компанія також разом із Horizon Capital запустила інвестиційний фонд Aurora Next обсягом $10–20 млн на 2026 рік. Він спрямований на розвиток українських ритейл-бізнесів, які отримають доступ до фінансування, логістики, технологій та IT-рішень компанії.

Серед інших ініціатив - запуск другого центру сортування твердих відходів у Вінниці, розвиток цифрового застосунку Aurora new із понад 200 тис. користувачів, а також розширення програми працевлаштування ветеранів.

Частка українських товарів на полицях досягла 63%, а також у мережі з’явилися нові категорії продукції, зокрема безалкогольне вино.

Нагадаємо, у червні минулого року "Аврора" почала відбудову логістичного комплексу під Києвом, який був зруйнований через російські обстріли.