Мінімізація втрат та контроль: "Аврора" розробила платформу для управління власними генераторами

магазин Аврора, люди
Фото: facebook.com/taras.panasenko.7

Мережа магазинів "Аврора" впровадила платформу Avrora G.C.S. (Avrora Generator Control System). Це власна розробка ритейлера, призначена для моніторингу функціонування генераторів, що обслуговують понад 1 800 магазинів мережі, під час відключень електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує Українська рада торгових центрів (UCSC).

Мета платформи

Проєкт запущено для забезпечення безперебійної роботи магазинів та зниження ризику виходу обладнання з ладу. Система охоплює понад 1 800 магазинів мережі. Кожен генератор обладнаний пристроєм для збору даних, який фіксує відпрацьовані мотогодини та передає їх до центральної бази.

Директор департаменту R&D мережі Олександр Войналович зазначив: "Ми створювали Avrora G.C.S. як практичну відповідь на реальні виклики... Сьогодні система дозволяє нам бачити повну картину в режимі реального часу, швидко приймати рішення та забезпечувати стабільну роботу магазинів навіть у найскладніших умовах".

Технічні особливості та переваги

Автоматизація процесів дозволяє парком із тисяч одиниць техніки керувати 1–2 спеціалістам. Аналітичні дашборди відображають стан обладнання за регіонами, що допомагає планувати роботу сервісних груп.

Можливості платформи Avrora G.C.S. включають:

  • моніторинг роботи генераторів по всій мережі; 
  • зменшення ризику технічних збоїв; 
  • оптимізацію видатків на сервіс; усунення людського фактору в обліку; 
  • підтримку роботи магазинів під час блекаутів; 
  • забезпечення доступу клієнтів до товарів.

Впровадження системи сприяє операційній стабільності бізнесу та дозволяє уникати системних збоїв техніки при тривалих вимкненнях світла.

Нагадаємо, у червні минулого року "Аврора" почала відбудову логістичного комплексу під Києвом, який був зруйнований через російські обстріли

Автор:
Тетяна Ковальчук