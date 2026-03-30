Від адаптації до лідерства: як "Аврора" будує системну програму підтримки ветеранів

Повернення ветеранів до цивільного життя стає одним із ключових викликів для українського суспільства і бізнесу. Для компаній це питання не лише соціальної відповідальності, а й довгострокової економічної стратегії: від того, як швидко ветерани інтегруються в економіку, залежить відновлення країни після війни.

Мережа мультимаркетів "Аврора" з 2023 року системно розвиває програму підтримки ветеранів. У компанії наголошують: це не окремий соціальний проєкт і не короткострокова ініціатива, а продовження культури підтримки, яка формувалася всередині бізнесу роками.

"Ми не створювали підтримку з нуля. Ми зробили системною те, що вже існувало: довіру, повагу та взаємодопомогу всередині команди", — пояснюють у компанії

Підтримка як частина корпоративної культури

У "Аврорі" переконані, що культура підтримки не виникає через формальні інструкції. Вона формується там, де компанія намагається зрозуміти реальні потреби людей і відповісти на них.

Саме тому одним із перших кроків стала поява в структурі компанії окремої ролі – Chief Veterans Officer. Цю позицію обійняв Михайло Онуфер, який відповідає за розвиток ветеранського напрямку та щоденну комунікацію з ветеранами компанії.

Ключовий принцип роботи – прямий контакт. За словами команди, жодні регламенти не можуть замінити живого спілкування. Chief Veterans Officer особисто підтримує зв’язок з ветеранами: телефоном, у чатах і під час зустрічей. Для людей, які повертаються з війни, важливо знати, що поруч є хтось, хто розуміє їхній досвід. Саме з такого контакту, переконані в компанії, і формується культура підтримки.

Системний підхід

У 2024–2025 роках "Аврора" почала систематизувати ветеранський напрямок. Було створено базу даних ветеранів, налагоджено їхній облік і розроблено внутрішні процеси взаємодії.

Серед ключових кроків:

створення посади Chief Veterans Officer;

налагодження обліку ветеранів у компанії;

розробка ветеранської айдентики;

розробка нових юридичних регламентів підтримки;

скорочення термінів відгуку на запит ветерана удвічі.

Окрему увагу приділили підготовці команди. У компанії запустили внутрішні навчальні курси для співробітників: "Поруч з ветеранами" та "Як влаштоване військо". Їхнє завдання – допомогти колегам краще зрозуміти досвід людей, які повернулися з фронту.

"Коли команда розуміє контекст, зникає бар’єр нерозуміння. Замість нього з’являється підтримка", – пояснюють у компанії.

Робота та нові можливості

Станом на березень 2026 року в мережі "Аврора" працюють 142 ветерани і 8 ветеранок, з яких 67 мають групу інвалідності.

Один із важливих напрямів – створення можливостей для тих, хто має обмежену мобільність. У листопаді 2025 року мережа "Аврора" відкрила 31 віддалену вакансію для маломобільних груп людей на посаду спеціаліста/ки з відеонагляду та вакансію адміністратора/ки. Під час пошуку кандидатів, компанія надавала перевагу саме ветеранам. У січні 2026 року "Аврора" повністю закрила віддалені вакансії для маломобільних людей. Усі працевлаштовані співробітники — ветерани, які мають посвідчення учасника бойових дій (УБД) або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для таких співробітників "Аврора" забезпечує повний супровід: технічне обладнання, навчання та адаптацію до нової роботи. Після навчання ветерани приступають до виконання своїх обов’язків дистанційно.

У компанії підкреслюють, що головна умова – бажання людини працювати та навчатися. "Для нас в "Аврорі" цей проєкт – не просто про робочі місця, а про рівність можливостей. Ми хочемо, щоб кожен ветеран, незалежно від фізичних обмежень, міг реалізувати себе, відчути підтримку і бути частиною команди", – зазначає Анастасія Калініченко, керівниця відділу рекрутингу мережі мультимаркетів "Аврора".

Підтримка ветеранів, створення безбар'єрного середовища та професійне зростання співробітників — усе це частина корпоративної культури "Аврори", яка базується на взаємоповазі та довірі. Компанія послідовно впроваджує політику рівних можливостей, створюючи доступне робоче середовище та умови для професійного зростання кожного співробітника.

Підтримка поза роботою

Програма підтримки ветеранів в "Аврорі" охоплює не лише робочі питання.

Для ветеранів у компанії знято обмеження на кількість сеансів психотерапії. Також бізнес повністю оплачує участь співробітників-ветеранів у спортивних заходах.

Компанія створила окрему ветеранську айдентику – логотип, мерч і гайдлайн, які інтегровані у внутрішню комунікацію. Це символічний елемент, який допомагає формувати спільноту.

"Для нас важливо, щоб робоче середовище було безпечним, підтримуючим і таким, у якому люди можуть працювати у зручному для себе форматі та повністю реалізовувати свій професійний потенціал", — зазначила Анастасія Калініченко.

Визнання та партнерства

Робота "Аврори" у ветеранському напрямку отримала зовнішнє визнання. Компанія увійшла до ТОП-30 компаній, дружніх до ветеранів і ветеранок за версією Forbes Україна.

У розвитку ветеранської політики бізнес також співпрацює з державними та громадськими організаціями, зокрема з Міністерством у справах ветеранів та Veteran Hub, а також з іншими компаніями, які працюють у цьому напрямку.

У компанії переконані: підтримка ветеранів – це не вузька соціальна тема, а один із фундаментів майбутньої економіки України.

Для ветеранів це можливість повернути собі суб’єктність: розвиватися, будувати кар’єру або запускати власний бізнес. Для компаній – це сильні лідери всередині організацій.

"Ветерани – це люди, які знають, що таке відповідальність, довіра і командна робота", – говорять у компанії. А для суспільства це питання стабільності та розвитку. Коли ветеран відкриває власну справу – від майстерні з переобладнання автомобілів для людей з інвалідністю до виробництва екологічної продукції – це створює нові робочі місця і змінює економіку на місцях.

За словами співвласника мережі "Аврора" Тараса Панасенка, підтримка ветеранів — це не про благодійність. Це про нову етику українського бізнесу та стратегічне бачення майбутнього. Інвестуючи в тих, хто захищає країну, компанії інвестують у довіру, стійкість і конкурентоспроможність. Саме така системна відповідальність формує фундамент повоєнної економіки та змінює роль бізнесу в суспільстві — від спостерігача до активного співтворця змін.

Наступні кроки

У найближчі роки "Аврора" планує розширювати ветеранську програму. Серед пріоритетів:

створення нових адаптованих посад для маломобільних ветеранів;

активний рекрутинг ветеранів у професійних спільнотах;

розвиток кар’єрних можливостей всередині компанії.

Головна мета, підкреслюють у компанії, – щоб ветерани стали носіями культури довіри, пам’яті та людяності всередині бізнесу і суспільства.