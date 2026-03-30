Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

50,79

50,59

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Бізнес
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Від адаптації до лідерства: як "Аврора" будує системну програму підтримки ветеранів

«Аврора» з 2023 року системно розвиває програму підтримки ветеранів

Повернення ветеранів до цивільного життя стає одним із ключових викликів для українського суспільства і бізнесу. Для компаній це питання не лише соціальної відповідальності, а й довгострокової економічної стратегії: від того, як швидко ветерани інтегруються в економіку, залежить відновлення країни після війни.

Мережа мультимаркетів "Аврора" з 2023 року системно розвиває програму підтримки ветеранів. У компанії наголошують: це не окремий соціальний проєкт і не короткострокова ініціатива, а продовження культури підтримки, яка формувалася всередині бізнесу роками.

"Ми не створювали підтримку з нуля. Ми зробили системною те, що вже існувало: довіру, повагу та взаємодопомогу всередині команди", — пояснюють у компанії

Підтримка як частина корпоративної культури

У "Аврорі" переконані, що культура підтримки не виникає через формальні інструкції. Вона формується там, де компанія намагається зрозуміти реальні потреби людей і відповісти на них.

Саме тому одним із перших кроків стала поява в структурі компанії окремої ролі – Chief Veterans Officer. Цю позицію обійняв Михайло Онуфер, який відповідає за розвиток ветеранського напрямку та щоденну комунікацію з ветеранами компанії.

Ключовий принцип роботи – прямий контакт. За словами команди, жодні регламенти не можуть замінити живого спілкування. Chief Veterans Officer особисто підтримує зв’язок з ветеранами: телефоном, у чатах і під час зустрічей. Для людей, які повертаються з війни, важливо знати, що поруч є хтось, хто розуміє їхній досвід. Саме з такого контакту, переконані в компанії, і формується культура підтримки.

Системний підхід 

У 2024–2025 роках "Аврора" почала систематизувати ветеранський напрямок. Було створено базу даних ветеранів, налагоджено їхній облік і розроблено внутрішні процеси взаємодії.

Серед ключових кроків:

  • створення посади Chief Veterans Officer;
  • налагодження обліку ветеранів у компанії;
  • розробка ветеранської айдентики;
  • розробка нових юридичних регламентів підтримки;
  • скорочення термінів відгуку на запит ветерана удвічі.

Окрему увагу приділили підготовці команди. У компанії запустили внутрішні навчальні курси для співробітників: "Поруч з ветеранами" та "Як влаштоване військо". Їхнє завдання – допомогти колегам краще зрозуміти досвід людей, які повернулися з фронту.

"Коли команда розуміє контекст, зникає бар’єр нерозуміння. Замість нього з’являється підтримка", – пояснюють у компанії.

Робота та нові можливості 

Станом на березень 2026 року в мережі "Аврора" працюють 142 ветерани і 8 ветеранок, з яких 67 мають групу інвалідності.

Один із важливих напрямів – створення можливостей для тих, хто має обмежену мобільність. У листопаді 2025 року мережа "Аврора" відкрила 31 віддалену вакансію для маломобільних груп людей на посаду спеціаліста/ки з відеонагляду та вакансію адміністратора/ки. Під час пошуку кандидатів, компанія надавала перевагу саме ветеранам. У січні 2026 року "Аврора" повністю закрила віддалені вакансії для маломобільних людей. Усі працевлаштовані співробітники — ветерани, які мають посвідчення учасника бойових дій (УБД) або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для таких співробітників "Аврора" забезпечує повний супровід: технічне обладнання, навчання та адаптацію до нової роботи. Після навчання ветерани приступають до виконання своїх обов’язків дистанційно.

У компанії підкреслюють, що головна умова – бажання людини працювати та навчатися. "Для нас в "Аврорі" цей проєкт – не просто про робочі місця, а про рівність можливостей. Ми хочемо, щоб кожен ветеран, незалежно від фізичних обмежень, міг реалізувати себе, відчути підтримку і бути частиною команди", – зазначає Анастасія Калініченко, керівниця відділу рекрутингу мережі мультимаркетів "Аврора".

Підтримка ветеранів, створення безбар'єрного середовища та професійне зростання співробітників — усе це частина корпоративної культури "Аврори", яка базується на взаємоповазі та довірі. Компанія послідовно впроваджує політику рівних можливостей, створюючи доступне робоче середовище та умови для професійного зростання кожного співробітника. 

Фото 2 — Від адаптації до лідерства: як "Аврора" будує системну програму підтримки ветеранів
Фото 3 — Від адаптації до лідерства: як "Аврора" будує системну програму підтримки ветеранів
Фото 4 — Від адаптації до лідерства: як "Аврора" будує системну програму підтримки ветеранів
Фото 5 — Від адаптації до лідерства: як "Аврора" будує системну програму підтримки ветеранів

Підтримка поза роботою

Програма підтримки ветеранів в "Аврорі" охоплює не лише робочі питання.

Для ветеранів у компанії знято обмеження на кількість сеансів психотерапії. Також бізнес повністю оплачує участь співробітників-ветеранів у спортивних заходах.

Компанія створила окрему ветеранську айдентику – логотип, мерч і гайдлайн, які інтегровані у внутрішню комунікацію. Це символічний елемент, який допомагає формувати спільноту.

"Для нас важливо, щоб робоче середовище було безпечним, підтримуючим і таким, у якому люди можуть працювати у зручному для себе форматі та повністю реалізовувати свій професійний потенціал", — зазначила Анастасія Калініченко. 

Визнання та партнерства

Робота "Аврори" у ветеранському напрямку отримала зовнішнє визнання. Компанія увійшла до ТОП-30 компаній, дружніх до ветеранів і ветеранок за версією Forbes Україна.

У розвитку ветеранської політики бізнес також співпрацює з державними та громадськими організаціями, зокрема з Міністерством у справах ветеранів та Veteran Hub, а також з іншими компаніями, які працюють у цьому напрямку.

У компанії переконані: підтримка ветеранів – це не вузька соціальна тема, а один із фундаментів майбутньої економіки України.

Для ветеранів це можливість повернути собі суб’єктність: розвиватися, будувати кар’єру або запускати власний бізнес. Для компаній – це сильні лідери всередині організацій.

"Ветерани – це люди, які знають, що таке відповідальність, довіра і командна робота", – говорять у компанії. А для суспільства це питання стабільності та розвитку. Коли ветеран відкриває власну справу – від майстерні з переобладнання автомобілів для людей з інвалідністю до виробництва екологічної продукції – це створює нові робочі місця і змінює економіку на місцях.

За словами співвласника мережі "Аврора" Тараса Панасенка, підтримка ветеранів — це не про благодійність. Це про нову етику українського бізнесу та стратегічне бачення майбутнього. Інвестуючи в тих, хто захищає країну, компанії інвестують у довіру, стійкість і конкурентоспроможність. Саме така системна відповідальність формує фундамент повоєнної економіки та змінює роль бізнесу в суспільстві — від спостерігача до активного співтворця змін.

Фото 6 — Від адаптації до лідерства: як "Аврора" будує системну програму підтримки ветеранів

Наступні кроки

У найближчі роки "Аврора" планує розширювати ветеранську програму. Серед пріоритетів:

  • створення нових адаптованих посад для маломобільних ветеранів;
  • активний рекрутинг ветеранів у професійних спільнотах;
  • розвиток кар’єрних можливостей всередині компанії.

Головна мета, підкреслюють у компанії, – щоб ветерани стали носіями культури довіри, пам’яті та людяності всередині бізнесу і суспільства.